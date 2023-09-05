Махачкалинское «Динамо» арендовало Костюкова у «Рубина»
Нападающий «Рубина» Михаил Костюков перешел в махачкалинское «Динамо» на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт казанского клуба.
32-летний нападающий выступал за «Рубин» с 2021 года. Всего за казанский клуб он провел 38 матчей, забил три мяча и отдал пять результативных передач.
После восьми туров махачкалинское «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 12 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|8
|6
|1
|1
|11-4
|19
|
2
|Сокол
|8
|5
|1
|2
|8-8
|16
|
3
|Акрон
|8
|4
|2
|2
|14-6
|14
|
4
|Тюмень
|8
|4
|1
|3
|12-8
|13
|
5
|Шинник
|8
|4
|1
|3
|9-9
|13
|
6
|Родина
|8
|3
|3
|2
|13-7
|12
|
7
|Динамо Мх
|8
|3
|3
|2
|6-4
|12
|
8
|КАМАЗ
|8
|3
|3
|2
|6-6
|12
|
9
|Химки
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|
10
|СКА-Хаб.
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|
11
|Торпедо
|8
|3
|2
|3
|8-9
|11
|
12
|Енисей
|8
|3
|1
|4
|11-11
|10
|
13
|Арсенал
|8
|2
|4
|2
|7-9
|10
|
14
|Ленинградец
|8
|2
|4
|2
|5-8
|10
|
15
|Черноморец
|8
|1
|7
|0
|5-4
|10
|
16
|Кубань
|8
|1
|2
|5
|4-9
|5
|
17
|Нефтехимик
|8
|1
|1
|6
|5-13
|4
|
18
|Волгарь
|8
|0
|2
|6
|6-15
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
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9 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|9.09
|16:00
|
Сокол – КАМАЗ
|- : -
|9.09
|17:00
|
Шинник – Черноморец
|- : -
|9.09
|18:00
|
Нефтехимик – Кубань
|- : -
|10.09
|00:00
|
Алания – Тюмень
|- : -
|10.09
|08:00
|
СКА-Хаб. – Волгарь
|- : -
|10.09
|13:30
|
Енисей – Родина
|- : -
|10.09
|18:00
|
Ленинградец – Динамо Мх
|- : -
|11.09
|16:30
|
Арсенал – Химки
|- : -
|11.09
|19:30
|
Торпедо – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Ислам Машуков
Алания
|5
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|5
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|3
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|6
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|3
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|7
|1
|0
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