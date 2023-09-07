Гаранин раскрыл подробности ухода из «Енисея»: «Поставили цель убрать неугодных людей»

Бывший тренер «Енисея» Вадим Гаранин в интервью «СЭ» рассказал подробности ухода из красноярской команды.

«Когда мы вернулись в клуб, некоторые игроки поняли, что им придется выходить из зоны комфорта. С предыдущим тренером им было удобнее. А с нашим приходом пришлось все доказывать заново. Я бы не отступил от своих футбольных принципов. Мы понимаем, что нужно делать, чтобы бороться за высокие места. Хотели помочь ребятам, но некоторые футболисты не захотели это принять. Также у нас была серия без побед, которая наложила свой отпечаток. Она подействовала на некоторых игроков, которые стали за спиной говорить, что они устали и слишком много тренируются.

Когда мы пришли весной, команда пробегала суммарно в высокоинтенсивном беге в два раза меньше, чем было в первый наш заход. Было очевидно: чтобы выйти в РПЛ и быть там конкурентноспособными, нужно обязательно вернуться к тем показателям, которых добились мы. К сожалению, некоторым лидерам это не понравилось. Они поставили цель убрать неудобных людей. Бог им судья», — сказал Гаранин «СЭ».

Гаранин работал в «Енисее» с января по июнь 2023 года. В сезоне-2022/23 красноярцы под руководством 52-летнего специалиста заняли четвертое место в первой лиге, а затем уступили «Факелу» (0:1, 0:2) в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.