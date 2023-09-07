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Сегодня, 09:50

Гаранин раскрыл подробности ухода из «Енисея»: «Поставили цель убрать неугодных людей»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший тренер «Енисея» Вадим Гаранин в интервью «СЭ» рассказал подробности ухода из красноярской команды.

«Когда мы вернулись в клуб, некоторые игроки поняли, что им придется выходить из зоны комфорта. С предыдущим тренером им было удобнее. А с нашим приходом пришлось все доказывать заново. Я бы не отступил от своих футбольных принципов. Мы понимаем, что нужно делать, чтобы бороться за высокие места. Хотели помочь ребятам, но некоторые футболисты не захотели это принять. Также у нас была серия без побед, которая наложила свой отпечаток. Она подействовала на некоторых игроков, которые стали за спиной говорить, что они устали и слишком много тренируются.

Когда мы пришли весной, команда пробегала суммарно в высокоинтенсивном беге в два раза меньше, чем было в первый наш заход. Было очевидно: чтобы выйти в РПЛ и быть там конкурентноспособными, нужно обязательно вернуться к тем показателям, которых добились мы. К сожалению, некоторым лидерам это не понравилось. Они поставили цель убрать неудобных людей. Бог им судья», — сказал Гаранин «СЭ».

 
Вадим Гаранин. «Я вел переговоры с «Динамо», но они выбрали Личку — хочу, чтобы у Марцела все получилось!» Интервью Вадима Гаранина

Гаранин работал в «Енисее» с января по июнь 2023 года. В сезоне-2022/23 красноярцы под руководством 52-летнего специалиста заняли четвертое место в первой лиге, а затем уступили «Факелу» (0:1, 0:2) в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

Первая лига
ФК Енисей
Вадим Гаранин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 8 6 1 1 11-4 19
2
 Сокол 8 5 1 2 8-8 16
3
 Акрон 8 4 2 2 14-6 14
4
 Тюмень 8 4 1 3 12-8 13
5
 Шинник 8 4 1 3 9-9 13
6
 Родина 8 3 3 2 13-7 12
7
 Динамо Мх 8 3 3 2 6-4 12
8
 КАМАЗ 8 3 3 2 6-6 12
9
 Химки 8 3 2 3 8-8 11
10
 СКА-Хаб. 8 3 2 3 8-8 11
11
 Торпедо 8 3 2 3 8-9 11
12
 Енисей 8 3 1 4 11-11 10
13
 Арсенал 8 2 4 2 7-9 10
14
 Ленинградец 8 2 4 2 5-8 10
15
 Черноморец 8 1 7 0 5-4 10
16
 Кубань 8 1 2 5 4-9 5
17
 Нефтехимик 8 1 1 6 5-13 4
18
 Волгарь 8 0 2 6 6-15 2
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9.09 16:00
Сокол – КАМАЗ
 - : -
9.09 17:00
Шинник – Черноморец
 - : -
9.09 18:00
Нефтехимик – Кубань
 - : -
10.09 08:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 - : -
10.09 13:30
Енисей – Родина
 - : -
10.09 18:00
Алания – Тюмень
 - : -
10.09 18:00
Ленинградец – Динамо Мх
 - : -
11.09 16:30
Арсенал – Химки
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