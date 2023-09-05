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В «Торпедо» прокомментировали работу бригады арбитра Панина на игре с «Родиной»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал работу бригады арбитра Игоря Панина в матче 8-го тура первой лиги с «Родиной».

4 сентября московский клуб проиграл «Родине» со счетом 0:2. Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет раскритиковал судейскую бригаду.

— Клотет обрушился на судейство после матча. Ваша точка зрения на судейство?

— Судейский корпус нам расскажет, Жозеп сказал свое мнение. Мне кажется, это не самый лучший матч в карьере Игоря Панина.

— Какие конкретные претензии для рассмотрения ЭСК?

— Мы говорили, что не будем погружаться в эту историю — есть инспектор. Результат работы арбитра будет виден по назначению на следующие матчи. Мы писать претензии не будем. Хотим играть в футбол, сегодня из 95 минут играли в футбол даже меньше 45 минут чистого времени. Мы любим футбол за то, чтобы была игра, а у нас сегодня долго мячи вводили. Как только начинался футбол, сразу на свистки садились. Болельщики хотят динамики, — цитирует Савина «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-torpedo-o-porazhenii-ot-rodiny-e-to-ne-samy-j-luchshij-match-v-kar-ere-arbitra-panina/
ФК Родина
ФК Торпедо (Москва)
4
1
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 И В Н П +/- О
1
 Алания 8 6 1 1 11-4 19
2
 Сокол 8 5 1 2 8-8 16
3
 Акрон 8 4 2 2 14-6 14
4
 Тюмень 8 4 1 3 12-8 13
5
 Шинник 8 4 1 3 9-9 13
6
 Родина 8 3 3 2 13-7 12
7
 Динамо Мх 8 3 3 2 6-4 12
8
 КАМАЗ 8 3 3 2 6-6 12
9
 Химки 8 3 2 3 8-8 11
10
 СКА-Хаб. 8 3 2 3 8-8 11
11
 Торпедо 8 3 2 3 8-9 11
12
 Енисей 8 3 1 4 11-11 10
13
 Арсенал 8 2 4 2 7-9 10
14
 Ленинградец 8 2 4 2 5-8 10
15
 Черноморец 8 1 7 0 5-4 10
16
 Кубань 8 1 2 5 4-9 5
17
 Нефтехимик 8 1 1 6 5-13 4
18
 Волгарь 8 0 2 6 6-15 2
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9.09 16:00
Сокол – КАМАЗ
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9.09 17:00
Шинник – Черноморец
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Нефтехимик – Кубань
 - : -
10.09 00:00
Алания – Тюмень
 - : -
10.09 08:00
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 - : -
10.09 13:30
Енисей – Родина
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 - : -
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