В «Торпедо» прокомментировали работу бригады арбитра Панина на игре с «Родиной»

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал работу бригады арбитра Игоря Панина в матче 8-го тура первой лиги с «Родиной».

4 сентября московский клуб проиграл «Родине» со счетом 0:2. Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет раскритиковал судейскую бригаду.

— Клотет обрушился на судейство после матча. Ваша точка зрения на судейство?

— Судейский корпус нам расскажет, Жозеп сказал свое мнение. Мне кажется, это не самый лучший матч в карьере Игоря Панина.

— Какие конкретные претензии для рассмотрения ЭСК?

— Мы говорили, что не будем погружаться в эту историю — есть инспектор. Результат работы арбитра будет виден по назначению на следующие матчи. Мы писать претензии не будем. Хотим играть в футбол, сегодня из 95 минут играли в футбол даже меньше 45 минут чистого времени. Мы любим футбол за то, чтобы была игра, а у нас сегодня долго мячи вводили. Как только начинался футбол, сразу на свистки садились. Болельщики хотят динамики, — цитирует Савина «РБ Спорт».