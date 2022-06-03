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Сегодня, 21:25

Липецкий «Металлург» получил лицензию РФС для выступления в ФНЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Липецкий футбольный клуб «Металлург» получил лицензию РФС для выступления в ФНЛ.

«Только что завершилось заседание Апелляционного комитета РФС на котором рассматривался вопрос о получении нашим клубом лицензии позволяющей принять участие в Первенстве ФНЛ в следующем сезоне. «Металлург» получил лицензию РФС-2 и получает шанс остаться во втором по силе дивизионе страны», — сообщается на странице команды в социальной сети «ВКонтакте».

Липецкий «Металлург» завершил минувший сезон ФНЛ на предпоследнем, 19-м месте и должен покинуть лигу по спортивному принципу, опустившись в ФНЛ-2 (третий по силе дивизион российского футбола).

Избежавшие вылета московский «Спартак-2» и томская «Томь» в первенстве следующего сезона участия не примут. Проект красно-белых прекратил свое существование, а томичи не получили лицензии для выступления в турнире.

Источник: https://vk.com/fcmetallurg_lp?w=wall-115708061_49772

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⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 0
Нидерланды 0
1-й тайм

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
ФК Металлург (Липецк)
1
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