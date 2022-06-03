Липецкий «Металлург» получил лицензию РФС для выступления в ФНЛ

Липецкий футбольный клуб «Металлург» получил лицензию РФС для выступления в ФНЛ.

«Только что завершилось заседание Апелляционного комитета РФС на котором рассматривался вопрос о получении нашим клубом лицензии позволяющей принять участие в Первенстве ФНЛ в следующем сезоне. «Металлург» получил лицензию РФС-2 и получает шанс остаться во втором по силе дивизионе страны», — сообщается на странице команды в социальной сети «ВКонтакте».

Липецкий «Металлург» завершил минувший сезон ФНЛ на предпоследнем, 19-м месте и должен покинуть лигу по спортивному принципу, опустившись в ФНЛ-2 (третий по силе дивизион российского футбола).

Избежавшие вылета московский «Спартак-2» и томская «Томь» в первенстве следующего сезона участия не примут. Проект красно-белых прекратил свое существование, а томичи не получили лицензии для выступления в турнире.