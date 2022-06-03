«Ротор» выразил готовность принять участие в новом сезоне ФНЛ

«Ротор» выразил руководству Футбольной национальной лиги (ФНЛ) готовность принять участие в турнире сезона-2022/23, сообщает РИА Новости.

«ФНЛ направила всем клубам письмо с просьбой подтвердить участие в первенстве ФНЛ-1 сезона-2022/23. «Ротор» за подписью исполняющего обязанности генерального директора Павла Никитина подтвердил готовность участвовать», — сообщил источник.

В минувшем сезоне ФНЛ «Ротор» занял 18-е место в турнирной таблице и вылетел в ФНЛ-2.

Избежавшие вылета московский «Спартак-2» и томская «Томь» в первенстве следующего сезона участия не примут. Проект красно-белых прекратил свое существование, а томичи не получили лицензии для выступления в турнире.