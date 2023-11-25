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Сегодня, 16:54

«Ленинградец» одержал третью победу подряд, обыграв «Тюмень»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ленинградец» на своем поле обыграл «Тюмень» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 15-й минуте с пенальти забил Эдуард Суханов.

Петербуржцы одержали третью победу подряд и с 23 очками поднялся на 13-е место в РПЛ. «Тюмень» (35 очков) опустилась на третью строчку в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 20-й тур
25 нояб, 15:00. Петровский (Санкт-Петербург)
Ленинградец
1:0
Тюмень

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Ленинградец
ФК Тюмень
1
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«Арсенал» — КАМАЗ: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 19 11 4 4 21-8 37
2
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
3
 Химки 19 10 5 4 30-20 35
4
 Акрон 19 10 4 5 26-14 34
5
 Арсенал 19 8 8 3 24-15 32
6
 Алания 19 8 7 4 23-21 31
7
 Родина 19 6 7 6 28-19 25
8
 КАМАЗ 19 6 7 6 19-18 25
9
 Енисей 19 7 3 9 29-27 24
10
 Торпедо 19 6 6 7 17-20 24
11
 СКА-Хаб. 19 6 5 8 19-22 23
12
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
13
 Шинник 19 6 5 8 25-33 23
14
 Нефтехимик 19 5 6 8 14-20 21
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 19 4 6 9 17-26 18
18
 Черноморец 19 3 9 7 17-25 18
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33 тур
34 тур
25.11 14:00
Сокол – Кубань
 1 : 3
25.11 15:00
Ленинградец – Тюмень
 1 : 0
25.11 16:00
Волгарь – Шинник
 - : -
25.11 17:00
Арсенал – КАМАЗ
 - : -
26.11 16:00
Родина – Енисей
 - : -
26.11 17:00
Черноморец – Нефтехимик
 - : -
26.11 19:00
Химки – СКА-Хаб.
 - : -
27.11 17:00
Динамо Мх – Торпедо
 - : -
27.11 19:30
Алания – Акрон
 - : -
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