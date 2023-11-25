«Ленинградец» одержал третью победу подряд, обыграв «Тюмень»

«Ленинградец» на своем поле обыграл «Тюмень» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 15-й минуте с пенальти забил Эдуард Суханов.

Петербуржцы одержали третью победу подряд и с 23 очками поднялся на 13-е место в РПЛ. «Тюмень» (35 очков) опустилась на третью строчку в турнирной таблице.