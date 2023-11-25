«Шинник» и «Волгарь» не забили голов в матче Мелбет-Первой лиги

«Шинник» на выезде сыграл вничью с «Волгарем» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Ярославцы идут на серии из 9 матчей без побед — 5 ничьих и 4 поражения. «Шинник» набрал 24 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата.

«Волгарь» с 19 очками занимает 17-е место в таблице ФНЛ.

«Шинник» 3 декабря сыграет на выезде с «Кубанью». «Волгарь» в этот же день примет «СКА-Хабаровск».