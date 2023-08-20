«Ленинградец» сыграл вничью с «Акроном» в матче первой лиги
«Ленинградец» дома сыграл вничью «Акрон» в матче 6-го тура первой лиги — 1:1. Гол у хозяев на 60-й минуте забил Максим Бачинский. Гости ответили результативным ударом Давида Хубаева на 90+3-й минуте.
«Ленинградец» с 6 очками занимает 14-е место в турнирной таблице первой лиги. «Акрон» с 13 очками занимает 3-е место.
«Алания» на выезде обыграла «Родину» — 2:1. У гостей дубль на счету Николая Гиоргобиани. В составе хозяев отметился Александр Клещенко.
«Родина» с 6 очками занимает 14-е место. «Алания» лидирует в первой лиге, набрав 13 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|6
|4
|1
|1
|13-4
|13
|
2
|Алания
|6
|4
|1
|1
|8-3
|13
|
3
|Сокол
|6
|4
|1
|1
|6-6
|13
|
4
|СКА-Хаб.
|6
|3
|2
|1
|6-2
|11
|
5
|Тюмень
|6
|3
|1
|2
|9-5
|10
|
6
|Химки
|6
|3
|0
|3
|7-7
|9
|
7
|КАМАЗ
|5
|3
|0
|2
|5-5
|9
|
8
|Шинник
|6
|3
|0
|3
|7-8
|9
|
9
|Динамо Мх
|6
|2
|2
|2
|3-3
|8
|
10
|Черноморец
|6
|1
|5
|0
|5-4
|8
|
11
|Торпедо
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
12
|Енисей
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|
13
|Родина
|6
|1
|3
|2
|7-6
|6
|
14
|Ленинградец
|6
|1
|3
|2
|3-7
|6
|
15
|Арсенал
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
16
|Нефтехимик
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
17
|Кубань
|6
|1
|1
|4
|3-7
|4
|
18
|Волгарь
|6
|0
|1
|5
|5-13
|1
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.08
|17:00
|
Шинник – Кубань
|1 : 0
|19.08
|17:30
|
Сокол – Химки
|1 : 0
|19.08
|18:00
|
Волгарь – Енисей
|2 : 2
|20.08
|10:00
|
СКА-Хаб. – Черноморец
|0 : 0
|20.08
|17:00
|
Тюмень – Динамо Мх
|0 : 0
|20.08
|18:00
|
Ленинградец – Акрон
|1 : 1
|20.08
|18:00
|
Родина – Алания
|1 : 2
|21.08
|17:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|21.08
|19:24
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Илья Рубцов
Шинник
|3
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Владислав Левин
Арсенал Т
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Никита Печенкин
Тюмень
|5
|0
|1
|
|
Валерий Кичин
Енисей
|1
|0
|0
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