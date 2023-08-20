«Тюмень» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в первой лиге

«Тюмень» дома сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» в 6-м туре первой лиги — 0:0.

Хозяева набрали 10 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице первой лиги. Гости с 8 очками — на 9-й строчке.

«Тюмень» в следующем туре отправится в гости к «Акрону» 27 августа. «Динамо» дома сыграет с «Шинником» 27-го числа.