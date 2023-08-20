«Тюмень» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в первой лиге
«Тюмень» дома сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» в 6-м туре первой лиги — 0:0.
Хозяева набрали 10 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице первой лиги. Гости с 8 очками — на 9-й строчке.
«Тюмень» в следующем туре отправится в гости к «Акрону» 27 августа. «Динамо» дома сыграет с «Шинником» 27-го числа.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Сокол
|6
|4
|1
|1
|6-6
|13
|
2
|Акрон
|5
|4
|0
|1
|12-3
|12
|
3
|СКА-Хаб.
|6
|3
|2
|1
|6-2
|11
|
4
|Тюмень
|6
|3
|1
|2
|9-5
|10
|
5
|Алания
|5
|3
|1
|1
|6-2
|10
|
6
|Химки
|6
|3
|0
|3
|7-7
|9
|
7
|КАМАЗ
|5
|3
|0
|2
|5-5
|9
|
8
|Шинник
|6
|3
|0
|3
|7-8
|9
|
9
|Динамо Мх
|6
|2
|2
|2
|3-3
|8
|
10
|Черноморец
|6
|1
|5
|0
|5-4
|8
|
11
|Торпедо
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
12
|Енисей
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|
13
|Родина
|5
|1
|3
|1
|6-4
|6
|
14
|Арсенал
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
15
|Ленинградец
|5
|1
|2
|2
|2-6
|5
|
16
|Нефтехимик
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
17
|Кубань
|6
|1
|1
|4
|3-7
|4
|
18
|Волгарь
|6
|0
|1
|5
|5-13
|1
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.08
|17:00
|
Шинник – Кубань
|1 : 0
|19.08
|17:30
|
Сокол – Химки
|1 : 0
|19.08
|18:00
|
Волгарь – Енисей
|2 : 2
|20.08
|10:00
|
СКА-Хаб. – Черноморец
|0 : 0
|20.08
|17:00
|
Тюмень – Динамо Мх
|0 : 0
|20.08
|18:00
|
Ленинградец – Акрон
|- : -
|20.08
|18:00
|
Родина – Алания
|- : -
|21.08
|17:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|21.08
|19:24
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Илья Рубцов
Шинник
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Владислав Левин
Арсенал Т
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Никита Печенкин
Тюмень
|5
|0
|1
|
|
Валерий Кичин
Енисей
|1
|0
|0
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