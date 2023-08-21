«КАМАЗ» сыграл вничью с тульским «Арсеналом»
«КАМАЗ» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче 6-го тура первой лиги — 0:0.
На данный момент команда из Набережных Челнов с 10 очками занимает 6-е место в турнирной таблице ФНЛ-1. Тульский клуб расположился на 14-й строчке, имея в активе 6 очков.
В следующем туре «КАМАЗ» сыграет с «Черноморцем», а «Арсенал» встретится с «Торпедо».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|6
|4
|1
|1
|13-4
|13
|
2
|Алания
|6
|4
|1
|1
|8-3
|13
|
3
|Сокол
|6
|4
|1
|1
|6-6
|13
|
4
|СКА-Хаб.
|6
|3
|2
|1
|6-2
|11
|
5
|Тюмень
|6
|3
|1
|2
|9-5
|10
|
6
|КАМАЗ
|6
|3
|1
|2
|5-5
|10
|
7
|Химки
|6
|3
|0
|3
|7-7
|9
|
8
|Шинник
|6
|3
|0
|3
|7-8
|9
|
9
|Динамо Мх
|6
|2
|2
|2
|3-3
|8
|
10
|Черноморец
|6
|1
|5
|0
|5-4
|8
|
11
|Торпедо
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
12
|Енисей
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|
13
|Родина
|6
|1
|3
|2
|7-6
|6
|
14
|Арсенал
|6
|1
|3
|2
|4-7
|6
|
15
|Ленинградец
|6
|1
|3
|2
|3-7
|6
|
16
|Нефтехимик
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
17
|Кубань
|6
|1
|1
|4
|3-7
|4
|
18
|Волгарь
|6
|0
|1
|5
|5-13
|1
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.08
|17:00
|
Шинник – Кубань
|1 : 0
|19.08
|17:30
|
Сокол – Химки
|1 : 0
|19.08
|18:00
|
Волгарь – Енисей
|2 : 2
|20.08
|10:00
|
СКА-Хаб. – Черноморец
|0 : 0
|20.08
|17:00
|
Тюмень – Динамо Мх
|0 : 0
|20.08
|18:00
|
Ленинградец – Акрон
|1 : 1
|20.08
|18:00
|
Родина – Алания
|1 : 2
|21.08
|17:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|0 : 0
|21.08
|19:24
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Илья Рубцов
Шинник
|3
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Владислав Левин
Арсенал Т
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Никита Печенкин
Тюмень
|5
|0
|1
|
|
Валерий Кичин
Енисей
|1
|0
|0
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