«Родина» — «Ленинградец»: видеообзор матча первой лиги

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«Родина» на своем поле обыграла «Ленинградец» в матче 27-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

Дубль оформил полузащитник хозяев Астемир Гордюшенко. Он отличился на 54-й и 78-й минутах.

«Родина» (44 очка) поднялась на четвертое место в первой лиге. «Ленинградец» (26) идет 15-м в турнирной таблице.