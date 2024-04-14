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КАМАЗ на выезде обыграл «Кубань»

Алина Савинова
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КАМАЗ на выезде одержал победу над «Кубанью» в матче 27-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

На 3-й минуте встречи гол забил защитник команды хозяев Гаррик Левин. Через 15 минут Антон Полюткин сравнял счет, а на 90-й минуте Роман Мануйлов вывел гостей вперед.

После этой игры КАМАЗ с 33 очками поднялся на 12-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Кубань» с 22 баллами идет на 17-й позиции.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 27-й тур
14 апр, 19:00. Кубань (Краснодар)
Кубань
1:2
КАМАЗ

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Футбол
Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК Кубань
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Тульский «Арсенал» обыграл «СКА-Хабаровск» и прервал 4-матчевую серию без побед
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 26 13 7 6 35-21 46
2
 Химки 26 13 6 7 40-30 45
3
 Динамо Мх 25 13 5 7 26-14 44
4
 Арсенал 26 11 11 4 31-18 44
5
 Родина 25 11 8 6 39-21 41
6
 Тюмень 26 11 7 8 30-24 40
7
 Нефтехимик 25 10 7 8 25-22 37
8
 Алания 26 9 10 7 30-34 37
9
 Енисей 26 11 3 12 45-35 36
10
 Шинник 26 9 7 10 30-36 34
11
 СКА-Хаб. 26 8 7 11 25-29 31
12
 Торпедо 26 9 7 10 23-25 34
13
 Черноморец 26 7 10 9 26-29 31
14
 КАМАЗ 26 8 9 9 25-27 33
15
 Ленинградец 25 6 8 11 19-31 26
16
 Сокол 26 6 7 13 21-43 25
17
 Кубань 26 5 7 14 19-35 22
18
 Волгарь 26 4 10 12 21-36 22
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13.04 09:00
Енисей – Алания
 4 : 1
13.04 16:00
Волгарь – Тюмень
 1 : 2
13.04 16:00
Черноморец – Акрон
 0 : 0
13.04 17:00
Химки – Шинник
 0 : 1
14.04 13:30
Сокол – Торпедо
 0 : 2
14.04 17:00
Арсенал – СКА-Хаб.
 1 : 0
14.04 19:00
Кубань – КАМАЗ
 1 : 2
14.04 19:30
Родина – Ленинградец
 - : -
15.04 19:00
Нефтехимик – Динамо Мх
 - : -
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