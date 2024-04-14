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Дубль Гордюшенко принес «Родине» победу над «Ленинградцем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Родина» на своем поле обыграла «Ленинградец» в матче 27-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Дубль оформил полузащитник хозяев Астемир Гордюшенко. Он отличился на 54-й и 78-й минутах.

«Родина» (44 очка) поднялась на четвертое место в первой лиге. «Ленинградец» (26) идет 15-м в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 27-й тур
14 апр, 19:30. Сапсан Арена (Москва)
Родина
2:0
Ленинградец

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Астемир Гордюшенко
Футбол
ФК Ленинградец
ФК Родина
2
0
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КАМАЗ на выезде обыграл «Кубань»
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Акрон 26 13 7 6 35-21 46
2
 Химки 26 13 6 7 40-30 45
3
 Динамо Мх 25 13 5 7 26-14 44
4
 Арсенал 26 11 11 4 31-18 44
5
 Родина 26 12 8 6 41-21 44
6
 Тюмень 26 11 7 8 30-24 40
7
 Нефтехимик 25 10 7 8 25-22 37
8
 Алания 26 9 10 7 30-34 37
9
 Енисей 26 11 3 12 45-35 36
10
 Шинник 26 9 7 10 30-36 34
11
 СКА-Хаб. 26 8 7 11 25-29 31
12
 Торпедо 26 9 7 10 23-25 34
13
 Черноморец 26 7 10 9 26-29 31
14
 КАМАЗ 26 8 9 9 25-27 33
15
 Ленинградец 26 6 8 12 19-33 26
16
 Сокол 26 6 7 13 21-43 25
17
 Кубань 26 5 7 14 19-35 22
18
 Волгарь 26 4 10 12 21-36 22
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Енисей – Алания
 4 : 1
13.04 16:00
Волгарь – Тюмень
 1 : 2
13.04 16:00
Черноморец – Акрон
 0 : 0
13.04 17:00
Химки – Шинник
 0 : 1
14.04 13:30
Сокол – Торпедо
 0 : 2
14.04 17:00
Арсенал – СКА-Хаб.
 1 : 0
14.04 19:00
Кубань – КАМАЗ
 1 : 2
14.04 19:30
Родина – Ленинградец
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