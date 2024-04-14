Тульский «Арсенал» обыграл «СКА-Хабаровск» и прервал 4-матчевую серию без побед

Тульский «Арсенал» на своем поле победил «СКА-Хабаровск» в матче 27-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Победный гол на 41-й минуте забил Сергей Ткачев.

«Арсенал» (44 очка) прервал 4-матчевую серию без побед и поднялся на четвертое место в ФНЛ. «СКА-Хабаровск» (31) идет 12-м в турнирной таблице первой лиги.