«Крылья Советов» выиграли первый матч в сезоне, одолев «СКА-Хабаровск»

«Крылья Советов» обыграли «СКА-Хабаровск» в матче 3-го тура Олимп-ФНЛ — 2:0. Для самарцев эта победа стала первой в сезоне.

«Нефтехимик» с таким же счетом одолел «Енисей», брянское «Динамо» с минимальным счетом выиграло у «Нижнего Новгорода», «Велес» на выезде взял верх над «Волгарем» (2:1), а «Текстильщик» и «Чайка» сыграли вничью (1:1).

Первенство России

Олимп — ФНЛ

3-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 2:0 (2:0)

Голы: Зиньковский, 20 (1:0). Суслов, 34 — в свои ворота (2:0).

«Крылья Советов»: Фролов, Зеффан (Комбаров, 71), Карпов, Божин, Полуяхтов, Кабутов, Пруцев (Горшков, 70), Зиньковский (Смирнов, 85), Витюгов, Голенков (Ежов, 56), Сарвели (Якуба, 75).

«СКА-Хабаровск»: Обухов, Большаков, Суслов, Мануйлов, Эльмурзаев, Кенесов (Иванков, 40), Горулев (Батютин, 55), Квеквескири, Никифоров (Брагин, 55), Базелюк, Барков (Максименко, 77).

Предупреждения: Квеквескири, 24. Божин, 62. Эльмурзаев, 81. Ежов, 90+1.

Удаление: Квеквескири, 83.

Судья: Соколов (Воронеж).

12 августа. Самара. Стадион «Самара Арена».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Енисей» (Красноярск) — 2:0 (1:0)

Голы: Галиулин, 4 (1:0). Галиулин, 71 (2:0).

Нереализованный пенальти: Саная, 13 (штанга)

«Нефтехимик»: Голубев, Семенов, Канаев, Потапов, Ширяев, Лелюкаев, Уридия (Земсков, 69), Кленкин (Яковлев, 90+1), Петров (Кубышкин, 90+1), Галиулин (Юшин, 72), Шадрин (Агапов, 81).

«Енисей»: Опарин, Сухомлинов, Цховребов, Кичин, Рукас, Иванов (Самойлов, 75), Галимов (Песиков, 58), Глушков (Комков, 46), Зотов, Ланин (Ломакин, 40), Саная (Лескано, 61).

Предупреждения: Лелюкаев, 13. Шадрин, 21. Зотов, 29. Петров, 41. Кичин, 44. Кленкин, 77. Цховребов, 84.

Удаление: Зотов, 63.

Судья: Фролов (Москва).

12 августа. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».

«Динамо» (Брянск) — «Нижний Новгород» — 1:0 (0:0)

Гол: Вотинов, 52.

«Динамо»: Кузнецов, Крючков, Хайманов, Луканченков, Васильев, Баранов (Першин, 78), Дрогунов (Д.Пикатов, 64. Агуреев, 90+1), Сорокин (Укомский, 45+1), Мараев (Сапаев, 83), Чиркин, Вотинов.

«Нижний Новгород»: Сысуев, Зуйков, Шумских, Гоцук, Калинский (Шарипов, 81), Сапета, Горбунов (Ставпец, 63), Гащенков (Алиев, 69), Попов, Федчук (Темников, 71), Мичуренков.

Предупреждения: Сапета, 44. Зуйков, 50. Луканченков, 55.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

12 августа. Брянск. Стадион «Динамо».

«Волгарь» (Астрахань) — «Велес» (Москва) — 1:2 (1:2)

Голы: Стефанович, 8 (0:1). Климов, 27 (0:2). Гасилин, 45+1 — с пенальти (1:2).

«Волгарь»: Антипин, Журавлев, Лобкарев, Козлов, Корнюшин (Погосов, 65), Хомуха, Замалиев, Болонин (Бутенко, 46), Павлишин (Полубояринов, 59), Воробьев (Пугачев, 81), Гасилин (Сергеев, 58).

«Велес»: Городовой, Малания, Котов, Климов, Ботака-Иобома, Майга (Кахидзе, 64), Максименко, Галоян (Родионов, 52), Кирсанов (Поляков, 86), Фищенко (Осипов, 71), Стефанович (Баев, 73).

Предупреждения: Болонин, 2. Ботака-Иобома, 45+1. Воробьев, 64. Сергеев, 81.

Судья: Буланов (Саранск).

12 августа. Астрахань. Стадион «Центральный».

«Текстильщик» (Иваново) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:1 (1:1)

Голы: Сидоров, 1 (1:0). Алейников, 21 (1:1).

«Текстильщик»: Смирнов, Морозов, Обивалин, Фомин, Сысуев, Маричев, Солодков (Мухаметзянов, 46), Сидоров (Попов, 80. Альшанский, 90+1), Романенко, Аппаев, Шленкин (И.Мосейчук, 56).

«Чайка»: Филиппов, Гогличидзе, Васильев, Хозин, Хайруллов, Палиенко (Митришев, 80), Кулик, Алейников, Леонтьев, Савичев, Хохлачев (Дегтярев, 89).

Предупреждения: Морозов, 21. Хозин, 36. Обивалин, 43. Мухаметзянов, 52. Хайруллов, 60. Леонтьев, 62. И.Мосейчук, 64. Сидоров, 67.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

12 августа. Иваново. Стадион «Текстильщик».