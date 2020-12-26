«Крылья Советов» проведут три сбора в Турции

«Крылья Советов» определились с планами на подготовку к весенней части чемпионата Олимп ФНЛ. Команда проведет три сбора в турецкой Анталье, где запланировано проведение 12 матчей, сообщает пресс-служба клуба.

Первым соперником российского клуба станет «Спартак» из Сербии, игра запланирована на 18 января.

В турнирной таблице первенства ФНЛ «Крылья» располагаются на второй строчке, набрав после 26 матчей 55 очков.