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«Крылья Советов» проведут три сбора в Турции

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«Крылья Советов» определились с планами на подготовку к весенней части чемпионата Олимп ФНЛ. Команда проведет три сбора в турецкой Анталье, где запланировано проведение 12 матчей, сообщает пресс-служба клуба.

Первым соперником российского клуба станет «Спартак» из Сербии, игра запланирована на 18 января.

В турнирной таблице первенства ФНЛ «Крылья» располагаются на второй строчке, набрав после 26 матчей 55 очков.

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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