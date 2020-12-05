«Краснодар-2» разгромил «Спартак-2», забив семь голов
«Краснодар-2» в матче 26-го тура ФНЛ обыграл «Спартак-2» со счетом 7:0.
Хет-трик на счету Эдуарда Сперцяна, дубль оформил Леон Сабуа, еще по голу забили Максим Кутовой и Илья Мартынов.
На 18-й минуте встречи москвичи остались вдесятером после удаления Даниила Петрунина, который вышел на замену за две минуты до этого. В перерыве матча при счете 0:4 тренерский штаб красно-белых заменил вратаря Тимура Акмурзина на Антона Шитова.
После этого матча «Краснодар-2» с 29 очками занимает 14-е место в ФНЛ, «Спартак-2» с 34 очками — на 12-й строчке.
Олимп — ФНЛ
26-й тур
«Краснодар-2» — «Спартак-2» (Москва) — 7:0 (4:0)
Голы: Кутовой, 7 (1:0). Сперцян, 20 (2:0). Сперцян, 29 (3:0). Мартынов, 37 (4:0). Сабуа, 60 (5:0). Сабуа, 75 (6:0). Сперцян, 81 (7:0).
«Краснодар-2»: Адамов, Стежко (Исаенко, 46), Мартынов (Байрамян, 59), Ивашин (Бочко, 80), Литвинов, Пелих, Сперцян, Мацукатов, Сабуа, Кутовой (Сергеев, 54), Воротников (Текучев, 77).
«Спартак-2» (Москва): Акмурзин (А.Шитов, 46), Баду (Нимели, 46), Дьяков (Петрунин, 16), Ходорченко, Воропаев, Детенышев, Влад.Шитов, Лайкин (Бакалюк, 67), Шильцов, Денисов, Вит.Шитов (Миронов, 26).
Предупреждения: Ивашин, 39. Нимели, 52. Мацукатов, 59. Бакалюк, 81. Байрамян, 86.
Удаление: Петрунин, 18.
Судья: Соколов (Воронеж).
5 декабря. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар». 160 зрителей.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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