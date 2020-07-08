Кирилл Маляров стал игроком «Нижнего Новгорода»

Воспитанник академии московского «Спартака» Кирилл Маляров подписал контракт с ФК «Нижний Новгород», сообщает сайт нижегородцев.

23-летний Маляров выступал за московское «Динамо-2», «Волгу» и «Олимпиец» (обе — Нижний Новгород), волгоградский «Ротор», ФК «Ростов» и белорусский клуб «Белшина».

— Маляров — молодой, перспективный, технически оснащенный футболист, — рассказал заместитель генерального директора по трансферной политике «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов. — Может играть на двух позициях: крайнего защитника и флангового полузащитника. Хорошо знаком нижегородцам по выступлениям за «Волгу» и «Олимпиец», а главному тренеру Роберту Геннадьевичу Евдокимову — по совместной работе в волгоградском «Роторе».

За «Нижний Новгород» Кирилл Маляров будет играть под 97-м номером.