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Кирилл Маляров стал игроком «Нижнего Новгорода»

8 июля 2020, 18:48
Кирилл Маляров. Фото ФК "Нижний Новгород".
Кирилл Маляров. Фото ФК "Нижний Новгород".
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Воспитанник академии московского «Спартака» Кирилл Маляров подписал контракт с ФК «Нижний Новгород», сообщает сайт нижегородцев.

23-летний Маляров выступал за московское «Динамо-2», «Волгу» и «Олимпиец» (обе — Нижний Новгород), волгоградский «Ротор», ФК «Ростов» и белорусский клуб «Белшина».

— Маляров — молодой, перспективный, технически оснащенный футболист, — рассказал заместитель генерального директора по трансферной политике «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов. — Может играть на двух позициях: крайнего защитника и флангового полузащитника. Хорошо знаком нижегородцам по выступлениям за «Волгу» и «Олимпиец», а главному тренеру Роберту Геннадьевичу Евдокимову — по совместной работе в волгоградском «Роторе».

За «Нижний Новгород» Кирилл Маляров будет играть под 97-м номером.

Дополнительная информация:

http://fcnn.ru/nn-info/news/team/72224/

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