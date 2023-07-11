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Сегодня, 13:33

Кириченко заявил, что покинул тренерский штаб «Сочи»

Алина Савинова
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Российский тренер Дмитрий Кириченко рассказал, что пока у него нет информации о том, войдет ли он в тренерский штаб Курбана Бердыева в махачкалинском «Динамо».

«У меня нет никакой информации. Пока ничего не знаю. О чем читаю, о том и узнаю», — приводит «РБ Спорт» слова Кириченко.

Также он отметил, что уже покинул тренерский штаб «Сочи».

«Да, давно уже», — добавил специалист.

9 июля стало известно, что Бердыев возглавил махачкалинское «Динамо». Кириченко работал вместе с Бердыевым в «Ростове», «Сочи», «Кайрате» и «Тракторе».

15 июля махачкалинское «Динамо» проведет матч против «Торпедо» в рамках первого тура ФНЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kirichenko-soobshhil-chto-pokinul-trenerskij-shtab-sochi/
Дмитрий Кириченко
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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