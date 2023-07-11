Кириченко заявил, что покинул тренерский штаб «Сочи»
Российский тренер Дмитрий Кириченко рассказал, что пока у него нет информации о том, войдет ли он в тренерский штаб Курбана Бердыева в махачкалинском «Динамо».
«У меня нет никакой информации. Пока ничего не знаю. О чем читаю, о том и узнаю», — приводит «РБ Спорт» слова Кириченко.
Также он отметил, что уже покинул тренерский штаб «Сочи».
«Да, давно уже», — добавил специалист.
9 июля стало известно, что Бердыев возглавил махачкалинское «Динамо». Кириченко работал вместе с Бердыевым в «Ростове», «Сочи», «Кайрате» и «Тракторе».
15 июля махачкалинское «Динамо» проведет матч против «Торпедо» в рамках первого тура ФНЛ.
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Химки
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|0
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|0
|0-0
|0
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2
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кубань
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Ленинградец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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