Ещенко покинул академию «Спартака» и будет работать в «Кубани»
Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко занял руководящую должность в «Кубани».
39-летний россиянин стал руководителем программы развития молодежного футбола краснодарской команды.
Он будет отвечать за разработку и реализацию программ подготовки футболистов «Кубани» на разных возрастных этапах, курировать тренировочный процесс молодежных команд и осуществлять методическое сопровождение.
С января по июнь 2022 года Ещенко работал в тренерском штабе «Спартака», с июля 2022 года по июль 2023 года он был техническим директором академии красно-белых.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
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2
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кубань
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Ленинградец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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