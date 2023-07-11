Агент Лазарева: «Хорошая команда из чемпионата Испании интересовалась Владом, история еще не закончена»
Марияна Кашчелан, агент полузащитника «Балтики» Владислава Лазарева, рассказала об интересе к игроку со стороны испанского клуба.
«На какой-то встрече спросили, есть ли у меня игроки определенного амплуа, я дала пару фамилий. Оказалось, что одна команда из чемпионата Испании искала атакующего игрока профиля Влада, и он им сразу сильно понравился. Они стали изучать его, спрашивать. Название клуба не могу сказать, потому что история еще не закончена, диалог у нас продолжается. Но это хорошая команда, которая в следующем сезоне тоже сыграет в чемпионате Испании. Скажу только, что невозможных преград для такой истории нет. Влад же в сильном ожидании от первого сезона на высшем уровне в России», — цитирует агента Metartings.ru.
Лазарев находился в системе ЦСКА с 2013 по 2017 год, после чего вернулся в «Балтику». Всего за калининградскую команду он провел 63 матча, в которых забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.
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1
|Химки
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2
|Торпедо
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3
|Алания
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4
|Енисей
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5
|Родина
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6
|Нефтехимик
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7
|Шинник
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8
|Динамо Мх
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9
|Акрон
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10
|СКА-Хаб.
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11
|КАМАЗ
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12
|Волгарь
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13
|Арсенал
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14
|Кубань
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|0-0
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15
|Ленинградец
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16
|Сокол
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17
|Тюмень
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|0-0
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18
|Черноморец
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