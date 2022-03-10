КДК не применил санкции к «Металлургу» и «Факелу» в связи с отменой матчей из-за плохого состояния полей

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил решение по вопросу об отмене матчей в ФНЛ.

— Мы заслушали клубы и представителей ФНЛ. КДК не установил вины клубов «Металлурга» и «Факела» в обстоятельствах, которые послужили поводом для отмены матча. Поля в Воронеже и Липецке были готовы принять матчи, и до циклона тоже. Мы определили, что КДК не будет применять санкций. ФНЛ назначит дату проведения матчей «Факел» — «КАМАЗ» и «Металлург» — «Торпедо» в резервные дни. ФНЛ установит место проведения, дату и время, — сказал Григорьянц.

6 марта пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сообщила об отмене матчей 26-го тура первого дивизиона ФНЛ «Металлург» — «Торпедо» и «Факел» — «КАМАЗ» в связи с неудовлетворительным качеством полей.