Матчи 26-го тура ФНЛ «Металлург» — «Торпедо» и «Факел» — «КАМАЗ» отменены из-за плохого состояния полей

Руководство Олимп-ФНЛ объявило об отмене матчей 26-го тура первенства «Металлург» — «Торпедо» и «Факел» — «КАМАЗ».

«В связи с неудовлетворительным качеством газонов в Липецке и Воронеже матчи сегодня не состоятся. В течение последних дней в этих регионах выпали обильные осадки, в результате чего состояние полей резко ухудшилось.



Главные судьи и делегаты матчей приняли решение об отмене игр, так как посчитали нецелесообразным рисковать здоровьем футболистов. Оба эпизода будут рассмотрены КДК РФС в установленном порядке в соответствии с регламентом соревнования и Дисциплинарным регламентом РФС», — говорится в заявлении на официальном сайте ФНЛ.

Матч «Металлург» — «Торпедо» должен был состояться сегодня, 6 марта в Липецке, начало было запланировано на 15.00 (мск). Игра «Факел» — «КАМАЗ» также должна была пройти сегодня в Воронеже, встреча должна была начаться в 16.00 (мск).