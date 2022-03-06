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Сегодня, 14:58

Матчи 26-го тура ФНЛ «Металлург» — «Торпедо» и «Факел» — «КАМАЗ» отменены из-за плохого состояния полей

Иван Торопцев
Корреспондент

Руководство Олимп-ФНЛ объявило об отмене матчей 26-го тура первенства «Металлург» — «Торпедо» и «Факел» — «КАМАЗ».

«В связи с неудовлетворительным качеством газонов в Липецке и Воронеже матчи сегодня не состоятся. В течение последних дней в этих регионах выпали обильные осадки, в результате чего состояние полей резко ухудшилось.

Главные судьи и делегаты матчей приняли решение об отмене игр, так как посчитали нецелесообразным рисковать здоровьем футболистов. Оба эпизода будут рассмотрены КДК РФС в установленном порядке в соответствии с регламентом соревнования и Дисциплинарным регламентом РФС», — говорится в заявлении на официальном сайте ФНЛ.

Матч «Металлург» — «Торпедо» должен был состояться сегодня, 6 марта в Липецке, начало было запланировано на 15.00 (мск). Игра «Факел» — «КАМАЗ» также должна была пройти сегодня в Воронеже, встреча должна была начаться в 16.00 (мск).

Источник: http://1fnl.ru/news/11855/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Футбол
ФНЛ
ФК КАМАЗ
ФК Металлург (Липецк)
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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