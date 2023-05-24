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Канчельскис считает, что Слуцкого нужно отблагодарить медалью за выход «Рубина» в РПЛ

Алина Савинова
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Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на заявление бывшего главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о том, что он получит медали за выступление в первой лиге вместе с казанской командой.

«Медали дают, если ты отработал 50% сезона. Есть правила, и мы должны их выполнять. Да, не получилось, но он же вклад внес. Здесь не должно быть споров или сомнений, давать ли медаль. Его тоже нужно отблагодарить. Если будут предложения, он может вернуться к тренерской деятельности. Почему нет? Пока со средними и маленькими клубами у него не получается. Значит, на это есть причины. В любом случае его можно поздравить с выходом «Рубина» в РПЛ», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина» в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место в РПЛ и вылетели в первую лигу.

Также Слуцкий работал в «Крыльях Советов», ЦСКА, «Халл Сити», «Витессе» и других клубах.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-sluckii-vnyos-vklad-v-vykhod-rubina-v-rpl-ego-nuzhno-otblagodarit-medalyu-253685/
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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 И В Н П +/- О
1
 Рубин 32 18 11 3 51-27 65
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 Балтика 32 17 13 2 53-26 64
3
 Алания 32 15 11 6 51-33 56
4
 Енисей 32 12 14 6 41-35 50
5
 Родина 32 12 10 10 41-38 46
6
 Динамо Мх 32 12 10 10 24-25 46
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 Арсенал 32 11 8 13 37-39 41
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 Нефтехимик 32 10 11 11 30-33 41
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 Акрон 32 8 16 8 32-35 40
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 Кубань 32 8 10 14 34-38 34
15
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 Уфа 32 8 8 16 34-42 32
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18
 Краснодар-2 32 6 7 19 25-54 25
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