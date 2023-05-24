Полузащитником «Нефтехимика» Москвичевым интересуются два клуба РПЛ
Два клуба РПЛ заинтересованы в полузащитнике «Нефтехимика» Владимире Москвичеве, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, футболист пока отказывается продлевать контракт с нижнекамцами. В данный момент он ведет переговоры с клубами РПЛ. Отмечается, что полузащитника все устраивала в «Нефтехимике», однако ему хотелось бы сделать шаг вверх по карьерной лестнице.
В текущем сезоне Москвичев провел 29 матчей за «Нефтехимик» и отметился одной результативной передачей.
Клуб из Нижнекамска занимает 12-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 41 очко за 32 тура.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|32
|18
|11
|3
|51-27
|65
|
2
|Балтика
|32
|17
|13
|2
|53-26
|64
|
3
|Алания
|32
|15
|11
|6
|51-33
|56
|
4
|Енисей
|32
|12
|14
|6
|41-35
|50
|
5
|Родина
|32
|12
|10
|10
|41-38
|46
|
6
|Динамо Мх
|32
|12
|10
|10
|24-25
|46
|
7
|Волгарь
|32
|11
|11
|10
|37-34
|44
|
8
|Шинник
|32
|12
|7
|13
|35-37
|43
|
9
|Арсенал
|32
|11
|8
|13
|37-39
|41
|
10
|СКА-Хаб.
|32
|10
|11
|11
|44-38
|41
|
11
|КАМАЗ
|32
|10
|11
|11
|34-34
|41
|
12
|Нефтехимик
|32
|10
|11
|11
|30-33
|41
|
13
|Акрон
|32
|8
|16
|8
|32-35
|40
|
14
|Кубань
|32
|8
|10
|14
|34-38
|34
|
15
|Велес
|32
|9
|6
|17
|33-51
|33
|
16
|Уфа
|32
|8
|8
|16
|34-42
|32
|
17
|Волга
|32
|6
|11
|15
|23-40
|29
|
18
|Краснодар-2
|32
|6
|7
|19
|25-54
|25
|26.05
|18:00
|
Алания – Балтика
|- : -
|27.05
|17:00
|
Кубань – Енисей
|- : -
|27.05
|17:00
|
Шинник – СКА-Хаб.
|- : -
|27.05
|17:00
|
Волга – Родина
|- : -
|27.05
|17:00
|
Волгарь – Краснодар-2
|- : -
|27.05
|17:30
|
Нефтехимик – Уфа
|- : -
|27.05
|18:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|- : -
|27.05
|18:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|27.05
|19:00
|
Велес – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|13
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|30
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|29
|1
|11