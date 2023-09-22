Дебютный гол Борисенко принес КАМАЗу победу над «Торпедо»

КАМАЗ на своем поле обыграл «Торпедо» в матче 11-го тура Мелбет-Первой Лиги — 1:0.

Единственный гол на 77-й минуте забил форвард хозяев Григорий Борисенко. Этот гол стал для 21-летнего воспитанника «Локомотива» первым за КАМАЗ.

КАМАЗ набрал 16 очков и поднялся на седьмое место в ФНЛ. «Торпедо» с 17 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице первой лиги.

В следующем туре «Торпедо» дома примет «Ленинградец». Игра пройдет 1 октября. КАМАЗ на день позже на выезде сыграет с «Родиной».