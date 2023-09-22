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Сегодня, 21:23

Дебютный гол Борисенко принес КАМАЗу победу над «Торпедо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Игроки КАМАЗа.
Фото ФК КАМАЗ

КАМАЗ на своем поле обыграл «Торпедо» в матче 11-го тура Мелбет-Первой Лиги — 1:0.

Единственный гол на 77-й минуте забил форвард хозяев Григорий Борисенко. Этот гол стал для 21-летнего воспитанника «Локомотива» первым за КАМАЗ.

КАМАЗ набрал 16 очков и поднялся на седьмое место в ФНЛ. «Торпедо» с 17 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице первой лиги.

В следующем туре «Торпедо» дома примет «Ленинградец». Игра пройдет 1 октября. КАМАЗ на день позже на выезде сыграет с «Родиной».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 11-й тур
22 сент, 19:30. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
1:0
Торпедо М
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Футбол
ФК КАМАЗ
ФК Торпедо (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 10 6 2 2 12-8 20
2
 Динамо Мх 10 5 3 2 11-5 18
3
 Акрон 10 5 2 3 15-7 17
4
 Торпедо 11 5 2 4 10-10 17
5
 Сокол 10 5 2 3 12-14 17
6
 Шинник 10 5 1 4 11-12 16
7
 КАМАЗ 11 4 4 3 8-8 16
8
 Тюмень 10 4 3 3 15-11 15
9
 СКА-Хаб. 10 4 3 3 12-10 15
10
 Химки 10 4 2 4 11-11 14
11
 Родина 10 3 5 2 17-11 14
12
 Арсенал 10 3 4 3 9-11 13
13
 Черноморец 10 2 7 1 11-9 13
14
 Енисей 10 3 2 5 13-14 11
15
 Ленинградец 10 2 5 3 6-10 11
16
 Нефтехимик 10 3 1 6 8-14 10
17
 Кубань 10 1 2 7 5-12 5
18
 Волгарь 10 0 4 6 7-16 4
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.09 19:30
КАМАЗ – Торпедо
 1 : 0
23.09 11:30
Енисей – Черноморец
 - : -
23.09 16:00
Динамо Мх – Сокол
 - : -
23.09 16:00
Кубань – Тюмень
 - : -
23.09 17:00
Алания – СКА-Хаб.
 - : -
23.09 17:00
Волгарь – Арсенал
 - : -
23.09 17:30
Химки – Ленинградец
 - : -
23.09 18:00
Акрон – Нефтехимик
 - : -
23.09 18:00
Родина – Шинник
 - : -
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

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Владислав Морозов

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Артем Малахов

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Егор Иванов

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СКА-Хабаровск

 3
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Кубань

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Кирилл Морозов

Нефтехимик

 4 1 0
Равиль Нетфуллин

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