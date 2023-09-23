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Сегодня, 13:24

«Енисей» дома обыграл «Черноморец»

Сергей Разин
корреспондент
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«Енисей» в матче 11-го тура ФНЛ дома обыграл «Черноморец» со счетом 3:1.

В составе хозяев отличились Александр Ломакин, Андрей Окладников и Никита Глушков, гости ответили точным ударом Антона Антонова с пенальти. На 51-й минуте при счете 2:0 Ломакин не реализовал 11-метровый удар.

После этого матча «Енисей» с 14 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Черноморец» с 13 очками — на 14-й строчке.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 10 6 2 2 12-8 20
2
 Динамо Мх 10 5 3 2 11-5 18
3
 Акрон 10 5 2 3 15-7 17
4
 Торпедо 11 5 2 4 10-10 17
5
 Сокол 10 5 2 3 12-14 17
6
 Шинник 10 5 1 4 11-12 16
7
 КАМАЗ 11 4 4 3 8-8 16
8
 Тюмень 10 4 3 3 15-11 15
9
 СКА-Хаб. 10 4 3 3 12-10 15
10
 Енисей 11 4 2 5 16-15 14
11
 Химки 10 4 2 4 11-11 14
12
 Родина 10 3 5 2 17-11 14
13
 Арсенал 10 3 4 3 9-11 13
14
 Черноморец 11 2 7 2 12-12 13
15
 Ленинградец 10 2 5 3 6-10 11
16
 Нефтехимик 10 3 1 6 8-14 10
17
 Кубань 10 1 2 7 5-12 5
18
 Волгарь 10 0 4 6 7-16 4
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22.09 19:30
КАМАЗ – Торпедо
 1 : 0
23.09 11:30
Енисей – Черноморец
 3 : 1
23.09 16:00
Динамо Мх – Сокол
 - : -
23.09 16:00
Кубань – Тюмень
 - : -
23.09 17:00
Алания – СКА-Хаб.
 - : -
23.09 17:00
Волгарь – Арсенал
 - : -
23.09 17:30
Химки – Ленинградец
 - : -
23.09 18:00
Акрон – Нефтехимик
 - : -
23.09 18:00
Родина – Шинник
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Иван Тимошенко

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Ислам Машуков

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Антон Антонов

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Артем Малахов

Артем Малахов

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СКА-Хабаровск

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 8 1 1
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