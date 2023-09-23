«Енисей» дома обыграл «Черноморец»

«Енисей» в матче 11-го тура ФНЛ дома обыграл «Черноморец» со счетом 3:1.

В составе хозяев отличились Александр Ломакин, Андрей Окладников и Никита Глушков, гости ответили точным ударом Антона Антонова с пенальти. На 51-й минуте при счете 2:0 Ломакин не реализовал 11-метровый удар.

После этого матча «Енисей» с 14 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Черноморец» с 13 очками — на 14-й строчке.