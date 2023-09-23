«Енисей» дома обыграл «Черноморец»
«Енисей» в матче 11-го тура ФНЛ дома обыграл «Черноморец» со счетом 3:1.
В составе хозяев отличились Александр Ломакин, Андрей Окладников и Никита Глушков, гости ответили точным ударом Антона Антонова с пенальти. На 51-й минуте при счете 2:0 Ломакин не реализовал 11-метровый удар.
После этого матча «Енисей» с 14 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Черноморец» с 13 очками — на 14-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|10
|6
|2
|2
|12-8
|20
|
2
|Динамо Мх
|10
|5
|3
|2
|11-5
|18
|
3
|Акрон
|10
|5
|2
|3
|15-7
|17
|
4
|Торпедо
|11
|5
|2
|4
|10-10
|17
|
5
|Сокол
|10
|5
|2
|3
|12-14
|17
|
6
|Шинник
|10
|5
|1
|4
|11-12
|16
|
7
|КАМАЗ
|11
|4
|4
|3
|8-8
|16
|
8
|Тюмень
|10
|4
|3
|3
|15-11
|15
|
9
|СКА-Хаб.
|10
|4
|3
|3
|12-10
|15
|
10
|Енисей
|11
|4
|2
|5
|16-15
|14
|
11
|Химки
|10
|4
|2
|4
|11-11
|14
|
12
|Родина
|10
|3
|5
|2
|17-11
|14
|
13
|Арсенал
|10
|3
|4
|3
|9-11
|13
|
14
|Черноморец
|11
|2
|7
|2
|12-12
|13
|
15
|Ленинградец
|10
|2
|5
|3
|6-10
|11
|
16
|Нефтехимик
|10
|3
|1
|6
|8-14
|10
|
17
|Кубань
|10
|1
|2
|7
|5-12
|5
|
18
|Волгарь
|10
|0
|4
|6
|7-16
|4
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.09
|19:30
|
КАМАЗ – Торпедо
|1 : 0
|23.09
|11:30
|
Енисей – Черноморец
|3 : 1
|23.09
|16:00
|
Динамо Мх – Сокол
|- : -
|23.09
|16:00
|
Кубань – Тюмень
|- : -
|23.09
|17:00
|
Алания – СКА-Хаб.
|- : -
|23.09
|17:00
|
Волгарь – Арсенал
|- : -
|23.09
|17:30
|
Химки – Ленинградец
|- : -
|23.09
|18:00
|
Акрон – Нефтехимик
|- : -
|23.09
|18:00
|
Родина – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Антон Антонов
Черноморец Н
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Самину Квари Абдуллахи
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|8
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|4
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|7
|1
|0
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