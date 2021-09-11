«Оренбург» в гостях разгромил «КАМАЗ»
«Оренбург» в гостях разгромил «КАМАЗ» в матче 10-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Команда из Оренбурга забила сопернику четыре безответных гола.
ФНЛ
10-й тур
КАМАЗ (Набережные Челны) — «Оренбург» — 0:4 (0:2)
Голы: Прудников, 24 (0:1). Корян, 26 (0:2). Фамейе, 52 (0:3). Корян, 76 (0:4).
КАМАЗ (Набережные Челны): Баклов, Тесленко, Морозов (Магомадов, 61), Куликов, Абазов (Аюкин, 45+1), Бевеев (Кириллов, 74), Свежов, Гаглоев (Мусаев, 79), Калугин, Воронин (Игнатенко, 73), Янушковский.
«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Малых, Гойкович, Аюпов, Эктов, Бреев (Миронов, 81), Титков (Бидловский, 88), Прудников (Ковалев, 68), Корян (Диалло, 81), Фамейе (Сычевой, 81).
Предупреждения: Малых, 18. Янушковский, 30. Аюпов, 37. Сиваков, 46. Миронов, 84.
Удаление: Малых, 90+3.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
11 сентября. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/
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