«Торпедо» ушло от поражения в матче с «Факелом»
«Торпедо» принимало «Факел» в матче 10-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 2:2.
Причем московский клуб уступал после первого тайма со счетом 0:2.
ФНЛ
10-й тур
«Торпедо М» (Москва) — «Факел» (Воронеж) — 2:2 (0:2)
Голы: Максимов, 30 (0:1). Акбашев, 36 (0:2). Султонов, 71 (1:2). Султонов, 87 (2:2).
«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Шумских, Евдокимов (Кожемякин, 46), Темников (Каплиенко, 86), Померко, Енин, Нетфуллин (Адаев, 46), Кравчук (Полубояринов, 70), Султонов, Лебеденко.
«Факел» (Воронеж): Свинов, Суслов, Дашаев, Черов, Мастерной, Магаль, Шаваев (Кулишев, 86), Мендель, Акбашев, Максимов (Никитин, 64), Аппаев.
Предупреждения: Магаль, 14. Самсонов, 56. Темников, 68. Шумских, 77. Мендель, 78. Акбашев, 90+2.
Судья: Чистяков (Азов).
11 сентября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/
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