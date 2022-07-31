КАМАЗ обыграл «Кубань» и возглавил турнирную таблицу первой лиги

КАМАЗ на выезде обыграл «Кубань» в матче 3-го тура первой лиги (1:0). Единственный гол в матче забил полузащитник команды из Набережный Челнов Владлен Бабаев.

Также «Балтика» и «Шинник» сыграли вничью (1:1). Голы в матче забили Иван Остоич за команду из Калининграда и Альбек Гонгапшев за ярославский клуб.

В матче «Алания» и «Енисея» команды также не смогли выявить победителя (1:1). На 9-й минуте забил игрок владикавказской команды Артур Галоян. На 15-й минуте счет сравнял Егор Апушников.

КАМАЗ одержал победы во всех матчах первой лиги и занимает первое место в турнирной таблице, набрав 9 очков.