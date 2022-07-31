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Сегодня, 20:53

КАМАЗ обыграл «Кубань» и возглавил турнирную таблицу первой лиги

Алексей Еремин
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КАМАЗ на выезде обыграл «Кубань» в матче 3-го тура первой лиги (1:0). Единственный гол в матче забил полузащитник команды из Набережный Челнов Владлен Бабаев.

Также «Балтика» и «Шинник» сыграли вничью (1:1). Голы в матче забили Иван Остоич за команду из Калининграда и Альбек Гонгапшев за ярославский клуб.

В матче «Алания» и «Енисея» команды также не смогли выявить победителя (1:1). На 9-й минуте забил игрок владикавказской команды Артур Галоян. На 15-й минуте счет сравнял Егор Апушников.

КАМАЗ одержал победы во всех матчах первой лиги и занимает первое место в турнирной таблице, набрав 9 очков.

Россия. ФНЛ. 3-й тур
31 июл, 19:00. Кубань (Краснодар)
Кубань
0:1
КАМАЗ
Россия. ФНЛ. 3-й тур
31 июл, 19:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
1:1
Балтика
Россия. ФНЛ. 3-й тур
31 июл, 20:00. им. Билимханова (Грозный)
Алания
1:1
Енисей
Владлен Бабаев
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
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ФК Енисей
ФК КАМАЗ
ФК Кубань
ФК Шинник
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