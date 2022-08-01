Слуцкий: «Рубин» изменился кардинально, а «Уфа» в основном сохранила костяк футболистов, которые играли в РПЛ»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча третьего тура ФНЛ против «Уфы».

«Наша команда изменилась кардинально, а «Уфа» в основном сохранила костяк футболистов, которые у них играли в РПЛ. Поменялся главный тренер, но остались та же игровая модель, расстановка и принципы. Поэтому, конечно, у них более сыгранная команда, которая четче и лучше понимает те требования, которые есть, но мы пытаемся максимально отладить наши атакующие и оборонительные действия. Ищем оптимальные сочетания, потому что за месяц построить команду в любом случае сложно. Несмотря на все это, понятно, что мы будем стремиться, особенно в домашнем матче с нашими шикарными болельщиками, только к победе. И мы, и «Уфа» ставим задачу повышения в классе. Игра за шесть очков. Будет бескомпромиссный поединок», — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

Матч «Рубин» — «Уфа» пройдет сегодня, 1 августа и начнется в 17:00 мск.