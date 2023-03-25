Калмыков заявил, что Сторожук сыграл ключевую роль в его карьере
Нападающий «Родины» Амур Калмыков вспомнил период работы с Александром Сторожуком в «Афипсе».
«У нас остались теплые отношения. С ним я реально прогрессировал. В течение сезона у нас были двухразовые тренировки. Мы жили на базе. Он делил игроков на нападающих и защитников, и мы как форварды целую неделю одну из тренировок за день отрабатывали завершение. Ничего лучше для нападающего не придумать. В итоге на игру выходили уверенно. Так что он ключевую роль сыграл в моей карьере», — приводит слова Калмыкова «РБ Спорт».
За «Афипс» 28-летний нападающий отыграл 13 матчей и забил 10 голов. Через полгода его подписал «Анжи», и Калмыков дебютировал в РПЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|23
|13
|9
|1
|44-22
|48
|
2
|Рубин
|23
|12
|8
|3
|38-23
|44
|
3
|Енисей
|23
|11
|8
|4
|33-24
|41
|
4
|Алания
|23
|11
|7
|5
|39-26
|40
|
5
|Волгарь
|23
|9
|7
|7
|25-22
|34
|
6
|СКА-Хаб.
|23
|9
|6
|8
|38-28
|33
|
7
|Арсенал
|23
|9
|6
|8
|30-29
|33
|
8
|КАМАЗ
|23
|8
|9
|6
|27-23
|33
|
9
|Динамо Мх
|23
|8
|9
|6
|17-16
|33
|
10
|Шинник
|23
|9
|5
|9
|26-26
|32
|
11
|Родина
|23
|8
|7
|8
|26-28
|31
|
12
|Нефтехимик
|23
|7
|8
|8
|20-21
|29
|
13
|Акрон
|23
|5
|12
|6
|22-26
|27
|
14
|Велес
|23
|7
|2
|14
|23-39
|23
|
15
|Кубань
|23
|6
|5
|12
|23-27
|23
|
16
|Уфа
|23
|5
|6
|12
|21-32
|21
|
17
|Волга
|23
|4
|7
|12
|17-31
|19
|
18
|Краснодар-2
|23
|3
|5
|15
|15-41
|14
|25.03
|13:00
|
Алания – Рубин
|- : -
|26.03
|14:00
|
Велес – Волга
|- : -
|26.03
|15:00
|
Акрон – Динамо Мх
|- : -
|26.03
|15:00
|
Краснодар-2 – Родина
|- : -
|26.03
|15:00
|
Волгарь – Кубань
|- : -
|26.03
|16:00
|
Арсенал – Уфа
|- : -
|26.03
|16:00
|
Шинник – Нефтехимик
|- : -
|26.03
|17:00
|
СКА-Хаб. – Енисей
|- : -
|26.03
|20:00
|
Балтика – КАМАЗ
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|9
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|21
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|21
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|17
|1
|5