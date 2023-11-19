Калешин прокомментировал удаление Макарова в матче «Акрон» — «Волгарь»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин прокомментировал удаление полузащитника Сергея Макарова в матче 19-го тура Мелбет — Первой лиги против «Волгаря» (0:1).

— Наверное, нельзя было этого делать, учитывая контекст матча, — приводит слова Калешина Metaratings.ru. — Игроки должны чувствовать, в каком режиме идет судейство, как эти желтые там всплывают. Макаров — опытный парень, но здесь ему опыта не хватило. Конечно, он не имел права этого делать.

— После предыдущего кубкового матча с «Волгарем» в Кубке у вас случилась стычка с представителями соперника. Не было ли из-за этого дополнительной мотивации?

— Нет. Я принес свои изменения и главному тренеру соперника, и некоторым игрокам. Все должно оставаться на поле. Они такие же игроки, такие же тренеры. Нам нечего делить. Мы пожали руки, ничего страшного там не произошло. Надеюсь, на нас зла никто не держит.

На данный момент «Акрон» с 34 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. «Волгарь» с 18 очками — на 15-й позиции.