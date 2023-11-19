Погосов: «Акрон» будет стараться выйти в РПЛ напрямую»
Полузащитник «Акрона» Артем Погосов прокомментировал поражение в матче 19-го тура Мелбет — Первой лиги против «Волгаря» (0:1).
— Прежде всего не получилось забить и создать достаточно голевых моментов, — приводит слова Погосова Metaratings.ru. — Подходы делали, было два момента, которые должны были забивать. Но нужно было больше, чтобы забить.
— Уже во второй раз за короткое время вы уступаете «Волгарю» дома с одинаковым счетом. В чем причина? Почему не удается их взломать?
— Они хорошо обороняются, организованно играют в обороне. Тяжело нам создавать моменты против таких команд. Поэтому и проиграли. Считаю, что пропустили сегодня пограничный гол. Был он или не был, я не знаю — видео ещё не смотрел. Но мне кажется, что гола не было.
— Согласны с тем, что такая команда, как «Акрон», идущая в верхней части таблицы, должна уметь взламывать таких соперников?
— Должны, конечно. Мы должны были забивать и побеждать. Но не получилось, бывает такое. Но моменты, я считаю, мы создали, которые должны были забить. Именно два гола и были бы. Сто процентов.
— А «Акрону» удастся по итогам этого сезона напрямую выйти в РПЛ?
— Мы будем стараться. Делать все от нас зависящее. Идти от матча к матчу и побеждать.
На данный момент «Акрон» с 34 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. «Волгарь» с 18 очками — на 15-й позиции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|19
|11
|4
|4
|21-8
|37
|
2
|Тюмень
|19
|10
|5
|4
|28-16
|35
|
3
|Акрон
|19
|10
|4
|5
|26-14
|34
|
4
|Химки
|18
|9
|5
|4
|26-19
|32
|
5
|Алания
|18
|8
|7
|3
|22-17
|31
|
6
|Арсенал
|18
|7
|8
|3
|22-15
|29
|
7
|КАМАЗ
|19
|6
|7
|6
|19-18
|25
|
8
|Енисей
|18
|7
|3
|8
|29-25
|24
|
9
|Родина
|18
|6
|6
|6
|27-18
|24
|
10
|Торпедо
|18
|6
|5
|7
|16-19
|23
|
11
|Шинник
|19
|6
|5
|8
|25-33
|23
|
12
|СКА-Хаб.
|18
|6
|4
|8
|18-21
|22
|
13
|Нефтехимик
|18
|5
|5
|8
|14-20
|20
|
14
|Сокол
|18
|5
|4
|9
|17-32
|19
|
15
|Волгарь
|19
|4
|6
|9
|17-26
|18
|
16
|Черноморец
|18
|3
|9
|6
|17-24
|18
|
17
|Ленинградец
|18
|4
|5
|9
|14-22
|17
|
18
|Кубань
|18
|4
|4
|10
|13-24
|16
|18.11
|14:00
|
Шинник – КАМАЗ
|2 : 2
|18.11
|15:00
|
Акрон – Волгарь
|0 : 1
|18.11
|16:00
|
Динамо Мх – Тюмень
|3 : 1
|19.11
|10:00
|
Енисей – Арсенал
|- : -
|19.11
|15:30
|
Кубань – СКА-Хаб.
|- : -
|19.11
|17:00
|
Нефтехимик – Сокол
|- : -
|19.11
|17:00
|
Черноморец – Ленинградец
|- : -
|20.11
|17:00
|
Алания – Химки
|- : -
|20.11
|19:30
|
Торпедо – Родина
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|11
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|9
|П
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2