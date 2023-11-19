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Погосов: «Акрон» будет стараться выйти в РПЛ напрямую»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Акрона» Артем Погосов прокомментировал поражение в матче 19-го тура Мелбет — Первой лиги против «Волгаря» (0:1).

— Прежде всего не получилось забить и создать достаточно голевых моментов, — приводит слова Погосова Metaratings.ru. — Подходы делали, было два момента, которые должны были забивать. Но нужно было больше, чтобы забить.

— Уже во второй раз за короткое время вы уступаете «Волгарю» дома с одинаковым счетом. В чем причина? Почему не удается их взломать?

— Они хорошо обороняются, организованно играют в обороне. Тяжело нам создавать моменты против таких команд. Поэтому и проиграли. Считаю, что пропустили сегодня пограничный гол. Был он или не был, я не знаю — видео ещё не смотрел. Но мне кажется, что гола не было.

— Согласны с тем, что такая команда, как «Акрон», идущая в верхней части таблицы, должна уметь взламывать таких соперников?

— Должны, конечно. Мы должны были забивать и побеждать. Но не получилось, бывает такое. Но моменты, я считаю, мы создали, которые должны были забить. Именно два гола и были бы. Сто процентов.

— А «Акрону» удастся по итогам этого сезона напрямую выйти в РПЛ?

— Мы будем стараться. Делать все от нас зависящее. Идти от матча к матчу и побеждать.

На данный момент «Акрон» с 34 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. «Волгарь» с 18 очками — на 15-й позиции.

Источник: https://metaratings.ru/news/poluzashitnik-akrona-pogosov-my-propustili-ot-volgarya-pogranichnyi-gol-mne-kazhetsya-chto-ego-ne-bylo-306976/
ФК Акрон
ФК Волгарь
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 19 11 4 4 21-8 37
2
 Тюмень 19 10 5 4 28-16 35
3
 Акрон 19 10 4 5 26-14 34
4
 Химки 18 9 5 4 26-19 32
5
 Алания 18 8 7 3 22-17 31
6
 Арсенал 18 7 8 3 22-15 29
7
 КАМАЗ 19 6 7 6 19-18 25
8
 Енисей 18 7 3 8 29-25 24
9
 Родина 18 6 6 6 27-18 24
10
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
11
 Шинник 19 6 5 8 25-33 23
12
 СКА-Хаб. 18 6 4 8 18-21 22
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 Нефтехимик 18 5 5 8 14-20 20
14
 Сокол 18 5 4 9 17-32 19
15
 Волгарь 19 4 6 9 17-26 18
16
 Черноморец 18 3 9 6 17-24 18
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 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
18
 Кубань 18 4 4 10 13-24 16
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