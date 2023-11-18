Вадим Евсеев: «Кубань» на последнем месте. Я знал, куда шел»
Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев рассказал о состоянии команды.
«Я принял „Кубань“ и все. Не вижу смысла говорить о каких-то других вариантах. Команда на последнем месте, что еще тут говорить? Я знал, куда шел. Никаких иллюзий не было. Мне было понятно, что и как происходит. Из своей практики я вижу: где у команды проблемы, там почему-то зовут меня. Наверное, вы же знаете, где я работал до этого?» — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».
«Кубань» занимает последнее место в Мелбет-Первой лиге, набрав 16 очков в 18 матчах. 19 ноября команда примет «СКА-хабаровск».
Источник: РБ Спорт
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|19
|11
|4
|4
|21-8
|37
|
2
|Тюмень
|19
|10
|5
|4
|28-16
|35
|
3
|Акрон
|19
|10
|4
|5
|26-14
|34
|
4
|Химки
|18
|9
|5
|4
|26-19
|32
|
5
|Алания
|18
|8
|7
|3
|22-17
|31
|
6
|Арсенал
|18
|7
|8
|3
|22-15
|29
|
7
|КАМАЗ
|19
|6
|7
|6
|19-18
|25
|
8
|Енисей
|18
|7
|3
|8
|29-25
|24
|
9
|Родина
|18
|6
|6
|6
|27-18
|24
|
10
|Торпедо
|18
|6
|5
|7
|16-19
|23
|
11
|Шинник
|19
|6
|5
|8
|25-33
|23
|
12
|СКА-Хаб.
|18
|6
|4
|8
|18-21
|22
|
13
|Нефтехимик
|18
|5
|5
|8
|14-20
|20
|
14
|Сокол
|18
|5
|4
|9
|17-32
|19
|
15
|Волгарь
|19
|4
|6
|9
|17-26
|18
|
16
|Черноморец
|18
|3
|9
|6
|17-24
|18
|
17
|Ленинградец
|18
|4
|5
|9
|14-22
|17
|
18
|Кубань
|18
|4
|4
|10
|13-24
|16
Результаты / календарь
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34 тур
|18.11
|14:00
|
Шинник – КАМАЗ
|2 : 2
|18.11
|15:00
|
Акрон – Волгарь
|0 : 1
|18.11
|16:00
|
Динамо Мх – Тюмень
|3 : 1
|19.11
|10:00
|
Енисей – Арсенал
|- : -
|19.11
|15:30
|
Кубань – СКА-Хаб.
|- : -
|19.11
|17:00
|
Нефтехимик – Сокол
|- : -
|19.11
|17:00
|
Черноморец – Ленинградец
|- : -
|20.11
|17:00
|
Алания – Химки
|- : -
|20.11
|19:30
|
Торпедо – Родина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|11
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|9
|П
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
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