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Мелбет-Первая Лига

18 ноября, 23:33

Вадим Евсеев: «Кубань» на последнем месте. Я знал, куда шел»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев рассказал о состоянии команды.

«Я принял „Кубань“ и все. Не вижу смысла говорить о каких-то других вариантах. Команда на последнем месте, что еще тут говорить? Я знал, куда шел. Никаких иллюзий не было. Мне было понятно, что и как происходит. Из своей практики я вижу: где у команды проблемы, там почему-то зовут меня. Наверное, вы же знаете, где я работал до этого?» — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

«Кубань» занимает последнее место в Мелбет-Первой лиге, набрав 16 очков в 18 матчах. 19 ноября команда примет «СКА-хабаровск».

Источник: РБ Спорт
Вадим Евсеев
Первая лига
ФК Кубань
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 19 11 4 4 21-8 37
2
 Тюмень 19 10 5 4 28-16 35
3
 Акрон 19 10 4 5 26-14 34
4
 Химки 18 9 5 4 26-19 32
5
 Алания 18 8 7 3 22-17 31
6
 Арсенал 18 7 8 3 22-15 29
7
 КАМАЗ 19 6 7 6 19-18 25
8
 Енисей 18 7 3 8 29-25 24
9
 Родина 18 6 6 6 27-18 24
10
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
11
 Шинник 19 6 5 8 25-33 23
12
 СКА-Хаб. 18 6 4 8 18-21 22
13
 Нефтехимик 18 5 5 8 14-20 20
14
 Сокол 18 5 4 9 17-32 19
15
 Волгарь 19 4 6 9 17-26 18
16
 Черноморец 18 3 9 6 17-24 18
17
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
18
 Кубань 18 4 4 10 13-24 16
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32 тур
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34 тур
18.11 14:00
Шинник – КАМАЗ
 2 : 2
18.11 15:00
Акрон – Волгарь
 0 : 1
18.11 16:00
Динамо Мх – Тюмень
 3 : 1
19.11 10:00
Енисей – Арсенал
 - : -
19.11 15:30
Кубань – СКА-Хаб.
 - : -
19.11 17:00
Нефтехимик – Сокол
 - : -
19.11 17:00
Черноморец – Ленинградец
 - : -
20.11 17:00
Алания – Химки
 - : -
20.11 19:30
Торпедо – Родина
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 11
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

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П
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

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Егор Иванов

Егор Иванов

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 5
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 5
И К Ж
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Заур Тарба

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 15 1 4
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 19 1 3
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