Измайлов хочет, чтобы российский футбол привлекал интерес в Китае

Президент ФНЛ Наиль Измайлов прокомментировал продажу ТВ-прав на китайском рынке.

«Мы продали права на показ матчей в Казахстане и Китае. Хотим, чтобы команды, футболисты Первой лиги и вообще российские футбольные матчи стали привлекать интерес в огромной стране. Охват WeChat, на платформе которого идут трансляции, сейчас — под 1,5 миллиарда человек, также огромный охват у платформы Douyin. Если мы отхватим даже небольшой кусочек этой аудитории, это будет большим достижением. Это позволит как китайским брендам выходить на российский рынок, так и российским брендам — на китайский. Пока рано говорить о перспективах. Надо посмотреть, какие будут охваты и просмотры. Но есть существующая история с НБА. Они несколько сезонов бесплатно транслировались в Китае и присматривались к китайскому рынку, после чего перешли к рабочим отношениям. Сейчас аудитория, которая смотрит НБА в Китае, больше чем 500 миллионов человек», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».

Он также отметил, что это решение было инициативой лиги.