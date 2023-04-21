Измайлов хочет, чтобы доходы Первой лиги частично переходили Второй лиге

Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал об идее нового формата распределения доходов внутри лиги.

«Есть такая система в европейских лигах с переходом денег из высшей лиги в низшие. У нас пока это не работает. Мы сейчас хотим обсудить с клубами и сделать эту историю в Первой и Второй лигах: то есть доходы Первой лиги частично будут переходить во Вторую лигу. Но это надо будет обсуждать на общем собрании клубов. На мой взгляд, это логичная и правильная история, потому что те, кто зарабатывают, должны делиться с теми, кому пока нечем зарабатывать», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».