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Сегодня, 23:25

Избитая футболистом Гогричиани девушка сообщила, что забрала заявление из полиции

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Гоча Гогричиани.
Фото ФК «Балтика»

Кристина Куддус, подруга форварда «Балтики» Гочи Гогричиани в комментарии «СЭ» сообщила, что забрала заявление на футболиста из полиции.

«Я забрала заявление. Я спасла его, наверное, потому что я не «зверь». Когда человек, с которым я была в отношениях длительное время и который был мне дорог, говорит такие страшные вещи и умоляет меня... На меня это сильно повлияло психологически», — сказала Куддус «СЭ».

6 октября Куддус рассказала, что Гогричиани неоднократно жестоко избивал ее. Девушка подала заявление в полицию, а «Балтика» отстранила футболиста от тренировок с командой на время внутреннего расследования в клубе. В воскресенье, 23 октября он вышел на замену в конце матча 15-го тура Первой лиги против ульяновской «Волги» (2:2) и провел на поле 1 минуту.

Гогричиани перешел в «Балтику» в июле нынешнего года из ЦСКА. Форвард принял участие в 6 матчах калининградской команды и не отличился результативными действиями.

Кристина Куддус и&nbsp;Гоча Гогричиани. «Сломал мне нос и угрожал, что задушит!» Игрока «Балтики» обвиняют в жестком избиении девушки

Футбол
Первая лига
ФК Балтика
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Девушка Гогричиани объяснила, почему забрала заявление на футболиста из полиции
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 15 10 4 1 30-12 34
2
 Балтика 15 7 7 1 25-16 28
3
 Рубин 15 7 5 3 27-18 26
4
 КАМАЗ 15 7 5 3 20-12 26
5
 Енисей 15 7 5 3 23-17 26
6
 Арсенал 15 7 4 4 23-17 25
7
 Волгарь 15 6 5 4 15-12 23
8
 Нефтехимик 15 6 4 5 15-11 22
9
 Шинник 15 6 3 6 17-16 21
10
 Динамо Мх 15 5 6 4 13-13 21
11
 СКА-Хаб. 15 5 5 5 24-18 20
12
 Кубань 15 4 4 7 15-16 16
13
 Уфа 15 4 4 7 11-20 16
14
 Акрон 15 3 7 5 12-20 16
15
 Велес 15 4 1 10 12-26 13
16
 Краснодар-2 15 3 3 9 11-25 12
17
 Родина 15 2 5 8 11-21 11
18
 Волга 15 1 5 9 10-24 8
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.10 10:00
СКА-Хаб. – Велес
 6 : 0
23.10 15:00
Акрон – Рубин
 0 : 0
23.10 16:00
Динамо Мх – Кубань
 2 : 1
23.10 16:00
Краснодар-2 – Алания
 0 : 3
23.10 16:00
Шинник – КАМАЗ
 1 : 0
23.10 17:00
Арсенал – Волгарь
 3 : 2
23.10 18:00
Балтика – Волга
 2 : 2
23.10 18:00
Родина – Нефтехимик
 0 : 2
24.10 15:00
Енисей – Уфа
 3 : 1
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Илья Стефанович

Илья Стефанович

Волгарь

 6
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 8
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 4
И К Ж
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 9 1 4
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 12 1 4
Кэтэлин Карп

Кэтэлин Карп

Уфа

 14 1 4
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