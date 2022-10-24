Избитая футболистом Гогричиани девушка сообщила, что забрала заявление из полиции
Кристина Куддус, подруга форварда «Балтики» Гочи Гогричиани в комментарии «СЭ» сообщила, что забрала заявление на футболиста из полиции.
«Я забрала заявление. Я спасла его, наверное, потому что я не «зверь». Когда человек, с которым я была в отношениях длительное время и который был мне дорог, говорит такие страшные вещи и умоляет меня... На меня это сильно повлияло психологически», — сказала Куддус «СЭ».
6 октября Куддус рассказала, что Гогричиани неоднократно жестоко избивал ее. Девушка подала заявление в полицию, а «Балтика» отстранила футболиста от тренировок с командой на время внутреннего расследования в клубе. В воскресенье, 23 октября он вышел на замену в конце матча 15-го тура Первой лиги против ульяновской «Волги» (2:2) и провел на поле 1 минуту.
Гогричиани перешел в «Балтику» в июле нынешнего года из ЦСКА. Форвард принял участие в 6 матчах калининградской команды и не отличился результативными действиями.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|15
|10
|4
|1
|30-12
|34
|
2
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|25-16
|28
|
3
|Рубин
|15
|7
|5
|3
|27-18
|26
|
4
|КАМАЗ
|15
|7
|5
|3
|20-12
|26
|
5
|Енисей
|15
|7
|5
|3
|23-17
|26
|
6
|Арсенал
|15
|7
|4
|4
|23-17
|25
|
7
|Волгарь
|15
|6
|5
|4
|15-12
|23
|
8
|Нефтехимик
|15
|6
|4
|5
|15-11
|22
|
9
|Шинник
|15
|6
|3
|6
|17-16
|21
|
10
|Динамо Мх
|15
|5
|6
|4
|13-13
|21
|
11
|СКА-Хаб.
|15
|5
|5
|5
|24-18
|20
|
12
|Кубань
|15
|4
|4
|7
|15-16
|16
|
13
|Уфа
|15
|4
|4
|7
|11-20
|16
|
14
|Акрон
|15
|3
|7
|5
|12-20
|16
|
15
|Велес
|15
|4
|1
|10
|12-26
|13
|
16
|Краснодар-2
|15
|3
|3
|9
|11-25
|12
|
17
|Родина
|15
|2
|5
|8
|11-21
|11
|
18
|Волга
|15
|1
|5
|9
|10-24
|8
|23.10
|10:00
|
СКА-Хаб. – Велес
|6 : 0
|23.10
|15:00
|
Акрон – Рубин
|0 : 0
|23.10
|16:00
|
Динамо Мх – Кубань
|2 : 1
|23.10
|16:00
|
Краснодар-2 – Алания
|0 : 3
|23.10
|16:00
|
Шинник – КАМАЗ
|1 : 0
|23.10
|17:00
|
Арсенал – Волгарь
|3 : 2
|23.10
|18:00
|
Балтика – Волга
|2 : 2
|23.10
|18:00
|
Родина – Нефтехимик
|0 : 2
|24.10
|15:00
|
Енисей – Уфа
|3 : 1
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Илья Стефанович
Волгарь
|6
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|12
|1
|4
|
|
Кэтэлин Карп
Уфа
|14
|1
|4