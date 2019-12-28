Хомуха переходит из «Ротора» в «Енисей»
19:44
Защитник Иван Хомуха переходит из «Ротора» в «Енисей», сообщает пресс-служба волгоградцев. Контракт с 25-летним воспитанником «Спартака» расторгнут по обоюдному согласию.
Хомуха перешел в «Ротор» в июне этого года и провел 16 матчей в Олимп-ФНЛ.
Ранее футболист защищал цвета «Спартака-2» и «СКА-Хабаровска». За первую команду красно-белых он не играл.
Дополнительная информация
https://twitter.com/RotorOfficial/status/1210963263384670208
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