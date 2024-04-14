«Химки» — «Шинник»: видеообзор матча
«Химки» проиграли с «Шиннику» в матче 27-го тура первой лиги — 0:1.
Видео лучших моментов встречи опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.
«Химки» с 45 очками занимают второе место в турнирной таблице первой лиги. «Шинник» набрал 34 очка и поднялся на 10-е место.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|26
|13
|7
|6
|35-21
|46
|
2
|Химки
|26
|13
|6
|7
|40-30
|45
|
3
|Динамо Мх
|25
|13
|5
|7
|26-14
|44
|
4
|Арсенал
|25
|10
|11
|4
|30-18
|41
|
5
|Родина
|25
|11
|8
|6
|39-21
|41
|
6
|Тюмень
|26
|11
|7
|8
|30-24
|40
|
7
|Нефтехимик
|25
|10
|7
|8
|25-22
|37
|
8
|Алания
|26
|9
|10
|7
|30-34
|37
|
9
|Енисей
|26
|11
|3
|12
|45-35
|36
|
10
|Шинник
|26
|9
|7
|10
|30-36
|34
|
11
|СКА-Хаб.
|25
|8
|7
|10
|25-28
|31
|
12
|Торпедо
|25
|8
|7
|10
|21-25
|31
|
13
|Черноморец
|26
|7
|10
|9
|26-29
|31
|
14
|КАМАЗ
|25
|7
|9
|9
|23-26
|30
|
15
|Ленинградец
|25
|6
|8
|11
|19-31
|26
|
16
|Сокол
|25
|6
|7
|12
|21-41
|25
|
17
|Кубань
|25
|5
|7
|13
|18-33
|22
|
18
|Волгарь
|26
|4
|10
|12
|21-36
|22
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.04
|09:00
|
Енисей – Алания
|4 : 1
|13.04
|16:00
|
Волгарь – Тюмень
|1 : 2
|13.04
|16:00
|
Черноморец – Акрон
|0 : 0
|13.04
|17:00
|
Химки – Шинник
|0 : 1
|14.04
|13:30
|
Сокол – Торпедо
|- : -
|14.04
|17:00
|
Арсенал – СКА-Хаб.
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кубань – КАМАЗ
|- : -
|14.04
|19:30
|
Родина – Ленинградец
|- : -
|15.04
|19:00
|
Нефтехимик – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|11
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|21
|1
|6
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|12
|1
|5
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|17
|1
|3
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