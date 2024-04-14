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Сегодня, 15:21

«Торпедо» на выезде обыграло «Сокол»

Алина Савинова
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«Торпедо» одержало победу над «Соколом» в матче 24-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

За московскую команду голами отметились Илья Стефанович (7-я минута) и Игорь Горбунов (16-я минута).

«Торпедо» набрало 34 очка и поднялось на 10-е место в турнирной таблице ФНЛ. У «Сокола» 25 баллов и 15-я строчка. Саратовская команда не выигрывает на протяжении пяти матчей подряд.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 27-й тур
14 апр, 13:30. Локомотив (Саратов)
Сокол
0:2
Торпедо
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Первая лига
ФК Сокол (Саратов)
ФК Торпедо (Москва)
1
0
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«Химки» — «Шинник»: видеообзор матча
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Акрон 26 13 7 6 35-21 46
2
 Химки 26 13 6 7 40-30 45
3
 Динамо Мх 25 13 5 7 26-14 44
4
 Арсенал 25 10 11 4 30-18 41
5
 Родина 25 11 8 6 39-21 41
6
 Тюмень 26 11 7 8 30-24 40
7
 Нефтехимик 25 10 7 8 25-22 37
8
 Алания 26 9 10 7 30-34 37
9
 Енисей 26 11 3 12 45-35 36
10
 Шинник 26 9 7 10 30-36 34
11
 СКА-Хаб. 25 8 7 10 25-28 31
12
 Торпедо 25 8 7 10 21-25 31
13
 Черноморец 26 7 10 9 26-29 31
14
 КАМАЗ 25 7 9 9 23-26 30
15
 Ленинградец 25 6 8 11 19-31 26
16
 Сокол 25 6 7 12 21-41 25
17
 Кубань 25 5 7 13 18-33 22
18
 Волгарь 26 4 10 12 21-36 22
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13.04 09:00
Енисей – Алания
 4 : 1
13.04 16:00
Волгарь – Тюмень
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13.04 16:00
Черноморец – Акрон
 0 : 0
13.04 17:00
Химки – Шинник
 0 : 1
14.04 13:30
Сокол – Торпедо
 - : -
14.04 17:00
Арсенал – СКА-Хаб.
 - : -
14.04 19:00
Кубань – КАМАЗ
 - : -
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