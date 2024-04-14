«Торпедо» на выезде обыграло «Сокол»

«Торпедо» одержало победу над «Соколом» в матче 24-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

За московскую команду голами отметились Илья Стефанович (7-я минута) и Игорь Горбунов (16-я минута).

«Торпедо» набрало 34 очка и поднялось на 10-е место в турнирной таблице ФНЛ. У «Сокола» 25 баллов и 15-я строчка. Саратовская команда не выигрывает на протяжении пяти матчей подряд.