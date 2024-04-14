«Черноморец» — «Акрон»: видеообзор матча

Читать «СЭ» в

«Черноморец» сыграл вничью с «Акроном» в матче 27-го тура первой лиги — 0:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

«Акрон» занимает первое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков в 26 матчах. «Черноморец» идет 13-м с 31 очком.