"Химки" победили вышедший в премьер-лигу "Тамбов" благодаря дублю Коряна

"Химки" обыграли "Тамбов" в матче 36-го тура Олимп-ФНЛ - 2:0. Дубль сделал Аршак Корян. Игра не имела для обеих команд принципиального значения: "Тамбов" досрочно оформил выход в РПЛ, а "Химки" избежали вылета и не попадут в "стыки".

Первенство России

Олимп - ФНЛ

36-й тур

"Химки" - "Тамбов" - 2:0 (1:0)

Голы: Корян, 15 (1:0). Корян, 68 (2:0).

"Химки": Хомич (Исупов, 46), Смирнов, Данилкин, Тихий, Димидко, Евсеев (Ланин, 56), Корян (Петрусев, 78), Кухарчук, Нетфуллин, Рязанцев, Барков (Мишуков, 90+3).

"Тамбов": Шелия, Овсиенко, Чистяков, Мищенко, Горбатюк, Хосонов (Мамтов, 46), Килин (Муйива, 59), Кашчелан, Кленкин (Обухов, 77), Чуперка, Аппаев (Галиулин, 72).

Предупреждения: Барков, 45+1. Овсиенко, 53. Ланин, 89.

Судья: Волошин (Смоленск).

12 мая. Химки. Стадион "Арена Химки".