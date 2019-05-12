"Химки" победили вышедший в премьер-лигу "Тамбов" благодаря дублю Коряна

"Химки" обыграли "Тамбов" в матче 36-го тура Олимп-ФНЛ - 2:0. Дубль сделал Аршак Корян. Игра не имела для обеих команд принципиального значения: "Тамбов" досрочно оформил выход в РПЛ, а "Химки" избежали вылета и не попадут в "стыки".
Первенство России
Олимп - ФНЛ
36-й тур
"Химки" - "Тамбов" - 2:0 (1:0)
Голы: Корян, 15 (1:0). Корян, 68 (2:0).
"Химки": Хомич (Исупов, 46), Смирнов, Данилкин, Тихий, Димидко, Евсеев (Ланин, 56), Корян (Петрусев, 78), Кухарчук, Нетфуллин, Рязанцев, Барков (Мишуков, 90+3).
"Тамбов": Шелия, Овсиенко, Чистяков, Мищенко, Горбатюк, Хосонов (Мамтов, 46), Килин (Муйива, 59), Кашчелан, Кленкин (Обухов, 77), Чуперка, Аппаев (Галиулин, 72).
Предупреждения: Барков, 45+1. Овсиенко, 53. Ланин, 89.
Судья: Волошин (Смоленск).
12 мая. Химки. Стадион "Арена Химки".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2018-2019/