Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 20:55

Гол Кротова принес «Алании» ничью в матче с «Химками»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Химки» — «Алания».
Фото ФК «Алания»

«Химки» на своем поле сыграли вничью с «Аланией» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2.

Счет на 58-й минуте открыл форвард гостей Батраз Гурциев. На 63-й минуте Александр Руденко сравнял счет, а 8 минут спустя Данил Степанов вывел «Химки» вперед.

Источником информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей, а также об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения является сайт melbet.ru. Срок проведения акции с 15.09.2022 15:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

Ничью «Алании» принес гол Вячеслава Кротова. 30-летний нападающий отличился на 76-й минуте.

«Алания» (25 очков) занимает первое место в ФНЛ. «Химки» (21) идут на третьей строчке в турнирной таблице первой лиги.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 13-й тур
09 окт, 19:00. Арена Химки (Химки)
Химки
2:2
Алания
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Вячеслав Кротов
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Химки
1
6
Читайте также
КДК РФС рассмотрит инцидент с бол-боем, толкнувшим защитника ЦСКА Гайича в матче со «Спартаком»
Карпин раскритиковал работу судей в матче «Ростова» с «Краснодаром»: «Как думаете, обращаться в ЭСК?»
Захарова назвала заявление кабмина Германии реабилитацией нацизма
Опубликованы кадры работы израильской системы «Железный купол»
Al Jazeera сообщила об угрозах ХАМАС начать казни израильских пленников
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

И.о. главного тренера «Торпедо» Горлов назвал справедливым результатом ничью с «Тюменью» в Мелбет-Первой лиге

Мелбет-Первая лига: турнирная таблица после 13-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 13 7 4 2 16-11 25
2
 Динамо Мх 13 7 3 3 14-6 24
3
 Акрон 13 6 3 4 16-9 21
4
 Химки 13 6 3 4 17-14 21
5
 Шинник 13 6 2 5 17-16 20
6
 Тюмень 13 5 5 3 18-13 20
7
 СКА-Хаб. 13 5 3 5 15-14 18
8
 Торпедо 13 5 3 5 12-13 18
9
 Сокол 13 5 3 5 12-19 18
10
 Арсенал 13 4 6 3 13-12 18
11
 Родина 13 4 5 4 19-16 17
12
 Черноморец 13 3 8 2 14-13 17
13
 КАМАЗ 13 4 4 5 9-11 16
14
 Енисей 13 4 3 6 17-17 15
15
 Нефтехимик 13 4 3 6 10-14 15
16
 Ленинградец 13 3 5 5 10-15 14
17
 Кубань 13 2 3 8 7-15 9
18
 Волгарь 13 1 6 6 11-19 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
7.10 16:00
Шинник – Енисей
 1 : 1
8.10 16:00
Динамо Мх – Акрон
 0 : 1
8.10 17:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 2 : 0
8.10 17:00
Волгарь – КАМАЗ
 2 : 1
8.10 17:00
Арсенал – Сокол
 3 : 0
8.10 17:30
Кубань – Родина
 1 : 0
8.10 18:00
Ленинградец – Черноморец
 0 : 1
9.10 16:30
Тюмень – Торпедо
 0 : 0
9.10 19:00
Химки – Алания
 2 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 7
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 5 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 10 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости