И.о. главного тренера «Торпедо» Горлов назвал справедливым результатом ничью с «Тюменью» в Мелбет-Первой лиге

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Артем Горлов прокомментировал ничью в матче с «Тюменью» (0:0) в 13-м туре Мелбет-Первой лиги.

«Справедливый результат. Равный матч. Мы хотели большего, это понятно. С другой стороны, дисциплинированная и организованная команда, со своим почерком. Мы старались максимально подготовиться. Задача была — сыграть дисциплинированно в обороне, «на ноль», — цитирует Горлова пресс-служба «Торпедо».

Московский клуб продлил серию без побед до 3 матчей (2 поражения и 1 ничья). «Торпедо» набрало 18 очков и занимает 9-е место.

Регистрируйся по промокоду SPEX25 и получай бонус до 25 000