Халимбеков может подписать контракт с «Уфой» до конца сезона
Арслан Халимбеков станет новым главным тренером «Уфы» и подпишет контракт до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает, Metaratings.ru.
26 октября «Уфа» объявила об уходе Дениса Попова с поста главного тренера команды. Клуб в первой лиге после 15 туров занимает 13-е место, набрав 16 очков.
С августа 2019-го по октябрь 2020 года 55-летний специалист уже работал в уфимской команде ассистентом Евсеева, затем на несколько дней был назначен исполняющим обязанности главного тренера.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|15
|10
|4
|1
|30-12
|34
|
2
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|25-16
|28
|
3
|Рубин
|15
|7
|5
|3
|27-18
|26
|
4
|КАМАЗ
|15
|7
|5
|3
|20-12
|26
|
5
|Енисей
|15
|7
|5
|3
|23-17
|26
|
6
|Арсенал
|15
|7
|4
|4
|23-17
|25
|
7
|Волгарь
|15
|6
|5
|4
|15-12
|23
|
8
|Нефтехимик
|15
|6
|4
|5
|15-11
|22
|
9
|Шинник
|15
|6
|3
|6
|17-16
|21
|
10
|Динамо Мх
|15
|5
|6
|4
|13-13
|21
|
11
|СКА-Хаб.
|15
|5
|5
|5
|24-18
|20
|
12
|Кубань
|15
|4
|4
|7
|15-16
|16
|
13
|Уфа
|15
|4
|4
|7
|11-20
|16
|
14
|Акрон
|15
|3
|7
|5
|12-20
|16
|
15
|Велес
|15
|4
|1
|10
|12-26
|13
|
16
|Краснодар-2
|15
|3
|3
|9
|11-25
|12
|
17
|Родина
|15
|2
|5
|8
|11-21
|11
|
18
|Волга
|15
|1
|5
|9
|10-24
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
6 тур
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8 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.10
|00:00
|
Алания – Акрон
|- : -
|30.10
|00:00
|
Велес – Краснодар-2
|- : -
|30.10
|00:00
|
КАМАЗ – Уфа
|- : -
|30.10
|00:00
|
Нефтехимик – Енисей
|- : -
|30.10
|00:00
|
Кубань – Родина
|- : -
|30.10
|00:00
|
Рубин – Балтика
|- : -
|30.10
|00:00
|
Шинник – Арсенал
|- : -
|30.10
|00:00
|
Волга – Динамо Мх
|- : -
|30.10
|00:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Илья Стефанович
Волгарь
|6
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|12
|1
|4
|
|
Кэтэлин Карп
Уфа
|14
|1
|4
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