Халимбеков может подписать контракт с «Уфой» до конца сезона

Арслан Халимбеков станет новым главным тренером «Уфы» и подпишет контракт до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает, Metaratings.ru.

26 октября «Уфа» объявила об уходе Дениса Попова с поста главного тренера команды. Клуб в первой лиге после 15 туров занимает 13-е место, набрав 16 очков.

С августа 2019-го по октябрь 2020 года 55-летний специалист уже работал в уфимской команде ассистентом Евсеева, затем на несколько дней был назначен исполняющим обязанности главного тренера.