Халимбеков подтвердил назначение на должность главного тренера «Уфы» после ухода Попова
Футбольный тренер Арслан Халимбеков заявил, что займет пост главного тренера «Уфы» в ближайшее время. Сегодня, 26 октября, башкирский клуб объявил об уходе Дениса Попова с поста главного тренера.
«Это правда. Контракт еще не подписан. Встреча с руководством клуба планируется в течение двух-трех дней. Болельщикам стоит радовать за «Уфу», мы приложим все усилия, чтобы выправить ситуацию и радовать фанатов», — цитирует Халимбекова Metaratings.ru.
Попов возглавил «Уфу» в августе 2022 года. Под его руководством команда провела 11 официальных матчей, в которых одержала 3 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
«Уфа» в первой лиге после 15-и туров занимает 13-е место, набрав 16 очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|15
|10
|4
|1
|30-12
|34
|
2
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|25-16
|28
|
3
|Рубин
|15
|7
|5
|3
|27-18
|26
|
4
|КАМАЗ
|15
|7
|5
|3
|20-12
|26
|
5
|Енисей
|15
|7
|5
|3
|23-17
|26
|
6
|Арсенал
|15
|7
|4
|4
|23-17
|25
|
7
|Волгарь
|15
|6
|5
|4
|15-12
|23
|
8
|Нефтехимик
|15
|6
|4
|5
|15-11
|22
|
9
|Шинник
|15
|6
|3
|6
|17-16
|21
|
10
|Динамо Мх
|15
|5
|6
|4
|13-13
|21
|
11
|СКА-Хаб.
|15
|5
|5
|5
|24-18
|20
|
12
|Кубань
|15
|4
|4
|7
|15-16
|16
|
13
|Уфа
|15
|4
|4
|7
|11-20
|16
|
14
|Акрон
|15
|3
|7
|5
|12-20
|16
|
15
|Велес
|15
|4
|1
|10
|12-26
|13
|
16
|Краснодар-2
|15
|3
|3
|9
|11-25
|12
|
17
|Родина
|15
|2
|5
|8
|11-21
|11
|
18
|Волга
|15
|1
|5
|9
|10-24
|8
|30.10
|00:00
|
Алания – Акрон
|- : -
|30.10
|00:00
|
Велес – Краснодар-2
|- : -
|30.10
|00:00
|
КАМАЗ – Уфа
|- : -
|30.10
|00:00
|
Нефтехимик – Енисей
|- : -
|30.10
|00:00
|
Кубань – Родина
|- : -
|30.10
|00:00
|
Рубин – Балтика
|- : -
|30.10
|00:00
|
Шинник – Арсенал
|- : -
|30.10
|00:00
|
Волга – Динамо Мх
|- : -
|30.10
|00:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|- : -
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Илья Стефанович
Волгарь
|6
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|12
|1
|4
|
|
Кэтэлин Карп
Уфа
|14
|1
|4