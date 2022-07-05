Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 18:57

Слуцкий: «Все наши новички — это свободный агенты. Мы заплатили 0 за трансферы. И 0 за агентские»

Главный тренер «Рубина» оценил трансферную кампанию команды в это межсезонье
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил трансферную кампанию команды в это межсезонье.

«У меня не было отпуска. Через две недели после окончания чемпионата у нас в команде было 9 новых футболистов. Игроки не растут как грибы на базе. Мы сразу начали работать. У нас ушло 14 человек. Поэтому количество новичков большое.

Качество? Это хорошие футболисты, но сложно сказать, что будет какая-то тотальная доминация. Мы настраиваемся на тяжелый и длинный турнир. Мы не гиперфавориты. Все наши новички — это свободный агенты. Мы заплатили 0 за трансферы. И 0 за агентские.

Сумма трансфера? Это комплексные вещи. Если ты не тратить на трансферов и агентов, может, зарплата будет выше. Но это вопрос стратегии», — заявил Слуцкий.

Напомним, что следующий сезон казанский клуб проведет в первой лиге.

ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
0
Читайте также
«Боюсь остаться здесь навсегда»: звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО
Дзюба доигрался? Почему экс-капитан сборной России до сих пор не может найти себе новый клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Йевтич получил травму в товарищеском матче с «Динамо»

Слуцкий решил пересмотреть отношения с медиа
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости