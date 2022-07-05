Слуцкий: «Все наши новички — это свободный агенты. Мы заплатили 0 за трансферы. И 0 за агентские»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил трансферную кампанию команды в это межсезонье.
«У меня не было отпуска. Через две недели после окончания чемпионата у нас в команде было 9 новых футболистов. Игроки не растут как грибы на базе. Мы сразу начали работать. У нас ушло 14 человек. Поэтому количество новичков большое.
Качество? Это хорошие футболисты, но сложно сказать, что будет какая-то тотальная доминация. Мы настраиваемся на тяжелый и длинный турнир. Мы не гиперфавориты. Все наши новички — это свободный агенты. Мы заплатили 0 за трансферы. И 0 за агентские.
Сумма трансфера? Это комплексные вещи. Если ты не тратить на трансферов и агентов, может, зарплата будет выше. Но это вопрос стратегии», — заявил Слуцкий.
Напомним, что следующий сезон казанский клуб проведет в первой лиге.