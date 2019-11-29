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Главный тренер «Ротора» признан болельщиками лучшим тренером ФНЛ в октябре. У самой лиги другая версия

12:29
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Главный тренер «Ротора» Игорь Меньщиков признан лучшим тренером Олимп-ФНЛ в ноябре по версии болельщиков, cообщается в официальном Twitter. При этом лучшим по версии самой ФНЛ стал главный тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев.

Лига аргументировала свой выбор тем, что «Нефтехимик» завершил осень четырьмя победами в пяти турах, две из которых были одержаны в гостях. Команда закрепилась на пятом месте с отрывом в 6 очков и в двух баллах от четвертого.

Олимп-ФНЛ: первый дивизион, новость и обзоры, календарь и результаты матчей, турнирная таблица

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