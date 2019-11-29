Главный тренер «Ротора» признан болельщиками лучшим тренером ФНЛ в октябре. У самой лиги другая версия

Главный тренер «Ротора» Игорь Меньщиков признан лучшим тренером Олимп-ФНЛ в ноябре по версии болельщиков, cообщается в официальном Twitter. При этом лучшим по версии самой ФНЛ стал главный тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев.

Лига аргументировала свой выбор тем, что «Нефтехимик» завершил осень четырьмя победами в пяти турах, две из которых были одержаны в гостях. Команда закрепилась на пятом месте с отрывом в 6 очков и в двух баллах от четвертого.

Юрий Уткульбаев — лучший тренер Олимп-ФНЛ в ноябре по версии ФНЛ!



Ведомый им @fcnhru завершил осень четырьмя победами в 5-ти турах, две из которых в гостях. Команда закрепилась на 5-м месте с отрывом в 6 очков и в 2 баллах от 4-го.



Поздравляем Юрия Анваровича с этим успехом! pic.twitter.com/Pz8JIMw9Re — ФНЛ (@FNLeague) November 29, 2019

Игорь Меньщиков, наставник @RotorOfficial стал лучшим тренером ноября по версии болельщиков. Наставник волгоградцев набрал 57,5% голосов.



2-е место у Юрия Уткульбаева из @fcnhru, за которого проголосовало 18,9%.



На 3-м — главный тренер @FCChertanovo Игорь Осинькин (10,5%). pic.twitter.com/wkrN4gwk36 — ФНЛ (@FNLeague) November 29, 2019

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