Агент Магкеева: «Ведем переговоры как с российскими, так и с зарубежными клубами»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника Станислава Магкеева, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Есть предложения по Магкееву. Мы ведем переговоры как с российскими клубами, так и с зарубежными. Будущее Станислава скоро должно определиться», — сказал Клюев «СЭ».

Контракт Магкеева с «Локомотивом» закончился в мае. Футболист ни разу не сыграл за железнодорожников в прошлом сезоне — он восстанавливался после травмы крестообразной связки колена.

За основу «Локомотива» 25-летний Магкеев дебютировал в 2019 году и всего провел 79 матчей. Вместе с клубом он стал двукратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России.